МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

5-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

851Читать материал на украинском

Женский спринт должен был открывать 5-й этап Кубка мира по биатлону (16-20 января), но из-за непогоды в Рупольдинге несколько потеснился - за несколько часов до этого на трассе пройдет мужской спринт (10 км), перенесенный с 16-го января.

Поэтому женщин ждет уже несколько разбитая трасса, что при сложных погодных условиях может существенно усложнить задачу. Первой из украинок на старт выйдет Валентина Семеренко, в предыдущем спринте в Оберхофе занявшая только 65-е место. Также Украину в спринте будет представлять Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Новости
''Ему не место'': биатлониста из РФ затравили из-за допинга
Биатлонный стадион в Рупольдинге

Биатлонный стадион в Рупольдинге

biathlon-ruhpolding.de

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Спринт (7,5 км). Женщины

_____________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Елена ПидгрушнаяЮлия ДжимаАнастасия МеркушинаВита СемеренкоВаля Семеренко
Место
ГерманияРупольдинг
Теги
Сборная Украины по биатлонуIBU
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги