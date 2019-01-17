5-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

Женский спринт должен был открывать 5-й этап Кубка мира по биатлону (16-20 января), но из-за непогоды в Рупольдинге несколько потеснился - за несколько часов до этого на трассе пройдет мужской спринт (10 км), перенесенный с 16-го января.

Поэтому женщин ждет уже несколько разбитая трасса, что при сложных погодных условиях может существенно усложнить задачу. Первой из украинок на старт выйдет Валентина Семеренко, в предыдущем спринте в Оберхофе занявшая только 65-е место. Также Украину в спринте будет представлять Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Биатлонный стадион в Рупольдинге biathlon-ruhpolding.de

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

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