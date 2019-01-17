5-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

Женский спринт должен был открывать 5-й этап Кубка мира по биатлону (16-20 января), но из-за непогоды в Рупольдинге несколько потеснился - за несколько часов до этого на трассе пройдет мужской спринт (10 км), перенесенный с 16-го января.
Поэтому женщин ждет уже несколько разбитая трасса, что при сложных погодных условиях может существенно усложнить задачу. Первой из украинок на старт выйдет Валентина Семеренко, в предыдущем спринте в Оберхофе занявшая только 65-е место. Также Украину в спринте будет представлять Вита Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима и Анастасия Меркушина.
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.
Биатлонный стадион в Рупольдинге
biathlon-ruhpolding.de
КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ
5-й этап. Рупольдинг (Германия)
Спринт (7,5 км). Женщины
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Гонка еще не началась
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).
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