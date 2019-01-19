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5-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция женской эстафеты

1.8тЧитать материал на украинском

Женская сборная Украины очень неудачно начала 5-й этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге, и теперь украинкам необходимо реабилитироваться с помощью командной гонки - эстафеты (4х6).

На прошлом этапе в Оберхофе "сине-желтые" заняли в эстафете довольно высокое 8-е место, и сейчас в командной работе могут выдать хороший результат. Накануне эстафеты тренеры сборной заменили капитана команды Елену Пидгрушную на вызванную из Кубка IBU Юлию Журавок. Пидгрушная находится в неважной форме, что на спринте вылилось в личный антирекорд, поэтому было принято решение довериться молодой Журавок (которая накануне выиграла первую в истории сокращенную индивидуальную гонку на Кубке IBU).

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Таким образом Украину в эстафете представят Анастасия Меркушина, Валя Семеренко, Юлия Журавок и Вита Семеренко (первой побежит Меркушина).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Эстафета (4х6). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

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Темы
Кубок мира по биатлонуКубок IBU
Персоны
Елена ПидгрушнаяАнастасия МеркушинаВита СемеренкоВаля СемеренкоЮлия Журавок
Место
ГерманияРупольдинг
Теги
IBUСборная Украины по биатлону
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