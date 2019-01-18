5-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской эстафеты

В индивидуальных дисциплинах (спринт) 5-й этап Кубка мира по биатлону начался для украинцев весьма скверно, а у женщин Елена Пидгрушная и вовсе установила личный антирекорд. Поэтому эстафета станет для украинцев хорошей возможностью переключиться и повоевать в командной гонке.
На прошедшем этапе в Оберхофе эстафета у наших мужчин не заладилась, но в Рупольдинге ребята выглядят поуверенней и при хорошей стрельбе должны бороться за место в топ-20 (или даже в топ-10). Сегодня от Украины в эстафете будут участвовать Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный (первым на старт выйдет Прима).
OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.
Стадион в Рупольдинге
КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ
5-й этап. Рупольдинг (Германия)
Эстафета (4х7,5). Мужчины
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Гонка еще не началась
ГДЕ СМОТРЕТЬ
Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).
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