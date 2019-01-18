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5-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской эстафеты

1.4тЧитать материал на украинском

В индивидуальных дисциплинах (спринт) 5-й этап Кубка мира по биатлону начался для украинцев весьма скверно, а у женщин Елена Пидгрушная и вовсе установила личный антирекорд. Поэтому эстафета станет для украинцев хорошей возможностью переключиться и повоевать в командной гонке.

На прошедшем этапе в Оберхофе эстафета у наших мужчин не заладилась, но в Рупольдинге ребята выглядят поуверенней и при хорошей стрельбе должны бороться за место в топ-20 (или даже в топ-10). Сегодня от Украины в эстафете будут участвовать Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный (первым на старт выйдет Прима).

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Новости
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Стадион в Рупольдинге

Стадион в Рупольдинге

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

5-й этап. Рупольдинг (Германия)

Эстафета (4х7,5). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем ПримаДмитрий ПидручныйСергей СеменовАртем Тищенко
Место
ГерманияРупольдинг
Теги
Сборная Украины по биатлонуIBU
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Livingston Sarah
Livingston Sarah
Я заробляю 86 доларів на годину, працюючи вдома. Я був здивований тим, що мій сусід сказав мені, що у мене в середньому $ 95, але тепер я бачу, як це працює. Я Bідчуваю стільки свободи тепер, коли я є власним босом. Це те, що я роблю...>>>> w­w­w­.­w­e­b­j­o­b­3­3­.­c­o­m
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