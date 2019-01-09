4-й этап Кубка мира по биатлону: смотреть онлайн-трансляцию женского спринта

После новогодних праздников Кубок мира по биатлону снова выходит на старт - уже в четверг, 10 января, начнется 4-й этап КМ. Очередная часть КМ пройдет с 10-го по 13 января в немецком Оберхофе и начнется женским спринтом на 7,5 км. Украину в этой гонке представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко та Юлия Журавок.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

В Оберхоф от Украины отправилось 11 спортсменов - кроме 6-ти вышеуказанных биатлонисток на немецких трасах будет бежать также 5 украинских биатлонистов. Это Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Из-за напряженного графика (мужчинам придется бежать три гонки за три дня - спринт, пасьют и эстафету) в сборной Украины решили прибегнуть к расширенному составу и взять по одному запасному.

biathlon.com.ua

Кубок мира по биатлону

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".