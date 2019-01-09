МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

4-й этап Кубка мира по биатлону: смотреть онлайн-трансляцию женского спринта

1.2тЧитать материал на украинском

После новогодних праздников Кубок мира по биатлону снова выходит на старт - уже в четверг, 10 января, начнется 4-й этап КМ. Очередная часть КМ пройдет с 10-го по 13 января в немецком Оберхофе и начнется женским спринтом на 7,5 км. Украину в этой гонке представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Вита Семеренко та Юлия Журавок.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 15:30 по киевскому времени.

Новости
Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

В Оберхоф от Украины отправилось 11 спортсменов - кроме 6-ти вышеуказанных биатлонисток на немецких трасах будет бежать также 5 украинских биатлонистов. Это Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко. Из-за напряженного графика (мужчинам придется бежать три гонки за три дня - спринт, пасьют и эстафету) в сборной Украины решили прибегнуть к расширенному составу и взять по одному запасному.

4-й этап Кубка мира по биатлону: смотреть онлайн-трансляцию женского спринта

biathlon.com.ua

Кубок мира по биатлону

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт (7,5 км). Женщины

_______________________________________________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Темы
Кубок мира по биатлонуБиатлон
Персоны
Юлия ДжимаЕлена ПидгрушнаяВита СемеренкоВаля СемеренкоАнастасия МеркушинаЮлия ЖуравокАртем ПримаДмитрий ПидручныйСергей СеменовАртем Тищенко
Место
ГерманияОберхоф
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги