4-й этап Кубка мира по биатлону: смотреть онлайн-трансляцию мужского спринта

Очередной этап Кубка мира по биатлону продолжается мужским спринтом (10 км), который пройдет на второй день цикла, 11 января, в немецком Оберхофе. Украину в этой гонке представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Украинские биатлонисты отправились в Германию в несколько расширенном составе. Из-за напряженного графика (мужчинам придется бежать три гонки за три дня - спринт, пасьют и эстафету) в сборной Украины как в мужском, так и в женском составе взяли еще по одному запасному биатлонисту.

Артем Прима

Днем ранее в Оберхофе прошел женский спринт (7,5 км), в котором Вита Семеренко довольно неожиданно заняла 6-е место.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт (10 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".