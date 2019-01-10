МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

4-й этап Кубка мира по биатлону: смотреть онлайн-трансляцию мужского спринта

626Читать материал на украинском

Очередной этап Кубка мира по биатлону продолжается мужским спринтом (10 км), который пройдет на второй день цикла, 11 января, в немецком Оберхофе. Украину в этой гонке представят Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Руслан Ткаленко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Новости
Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты

Украинские биатлонисты отправились в Германию в несколько расширенном составе. Из-за напряженного графика (мужчинам придется бежать три гонки за три дня - спринт, пасьют и эстафету) в сборной Украины как в мужском, так и в женском составе взяли еще по одному запасному биатлонисту.

Артем Прима

Артем Прима

Днем ранее в Оберхофе прошел женский спринт (7,5 км), в котором Вита Семеренко довольно неожиданно заняла 6-е место.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Спринт (10 км). Мужчины

_____________________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Артем ПримаДмитрий ПидручныйСергей СеменовАртем Тищенко
Место
ГерманияОберхоф
Теги
IBUСборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги