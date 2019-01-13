4-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской эстафеты

Мужская эстафета (4х75 км) станет последней гонкой нынешнего этапа Кубка мира по биатлону, который сейчас проходит в Оберхофе. Украинскую сборную на этот раз составит четверка из Артема Примы, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Артема Тищенко.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию эстафеты, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

"За бортом" сегодняшней эстафеты остался капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный, который не примет участие в гонке по решению тренеров. Последней гонкой Пидручного (как и мужской команды в целом) в Оберхофе на данный момент является мужской пасьют (12,5 км), по итогам которого украинцы не вошли выше 30-ки.

Дмитрий Пидручный

Также свою эстафету в Оберхофе проведут и женские команды - эта гонка состоится в 12:45 (киевское время).

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

4-й этап. Оберхоф (Германия)

Эстафета (4х75 км). Мужчины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Германии организуют телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Оберхофе покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ".

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