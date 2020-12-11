3-й этап Кубка мира по биатлону: результаты украинцев в мужском спринте

Украинские биатлонисты не сумели побороться за высокие места в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира, который в эти дни проходит в австрийском Хохфильцене.

Наши спортсмены отметились промахами на огневых рубежах и медленным ходом по трассе. Это не позволило "желто-синим" составить конкуренцию соперникам.

Лучшим в составе нашей команды стал Артем Прима, который преодолел дистанцию в 10 километров за 1 минуту 34 секунды и занял итоговое 30-е место. А вот капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный стал лишь 74-м.

Победу же в гонке одержал Йоханнес Дале из Норвегии. Второе место осталось за французом Кантеном Фийоном Майе. "Бронзу" завоевал Фабьен Клод.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима показала лучший результат в команде в спринтерской гонки в Хохфильцене.