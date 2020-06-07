Беринчик высказался о "безграмотной Украине": спортивные итоги 6 июня
Беринчик назвал неграмотными большую часть населения Украины, а жена Мауро Икарди Ванда Нара выложила фото в ярком купальнике.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 июня.
Кроме того, австралийская автогонщица ушла из спорта ради карьеры порнозвезды, а Беринчик отказался отвечать на вопрос о правительстве Украины, испугавшись мести в "ЛНР". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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