Беринчик высказался о "безграмотной Украине": спортивные итоги 6 июня

Максим Богданов Спорт 09:14, 7.06.2020 Обновлено: 09:30, 7.06.2020

Беринчик назвал неграмотными большую часть населения Украины, а жена Мауро Икарди Ванда Нара выложила фото в ярком купальнике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 июня.

Кроме того, австралийская автогонщица ушла из спорта ради карьеры порнозвезды, а Беринчик отказался отвечать на вопрос о правительстве Украины, испугавшись мести в "ЛНР". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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