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7 июня • обновлено в 09:51
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Беринчик высказался о "безграмотной Украине": спортивные итоги 6 июня

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Беринчик назвал неграмотными большую часть населения Украины, а жена Мауро Икарди Ванда Нара выложила фото в ярком купальнике.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 6 июня.

Беринчик высказался о "безграмотной Украине": спортивные итоги 6 июня

Кроме того, австралийская автогонщица ушла из спорта ради карьеры порнозвезды, а Беринчик отказался отвечать на вопрос о правительстве Украины, испугавшись мести в "ЛНР". Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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