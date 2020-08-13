Белорусского хоккеиста избили на протестах против правительства: опубликовано фото

Михаил Морозов Спорт 11:58, 13.08.2020

Нападающего хоккейной команды "Динамо-Молодечно" Илью Литвинова избили сотрудники правоохранительных органов в ходе протестов, которые проходят в Беларуси.

"По информации наших источников, игрок молодечненского "Динамо" был избит сотрудниками правохранительных органов в Молодечно. Предположительно, Илья возвращался с тренировки и попал под горячую руку правоохранителей", – написано в Telegram-канале "Хоккейный Бульбаш".

Позже издание "Прессбол" опубликовало у себя в Twitter фотографию Литвинова "после избиения на митинге в Молодечно".

Лицо Ильи Литвинова после столкновения с сотрудниками правоохранительных органов
Twitter "Прессбол"

Информагентство Tribuna также заявило, что в ходе протестов был задержан футболист сборной Беларуси и борисовского БАТЭ Антон Сарока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на митинге был арестован и избит белорусский боец смешанных единоборств Алексей Кудин.

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