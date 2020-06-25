Беленюк назвал Усика и Ломаченко гордостью Украины и дал совет боксерам

Украинский борец греко-римского стиля и депутат Верховной Рады Украины от партии "Слуга народа" Жан Беленюк назвал Александра Усика и Василия Ломаченко гордостью Украины и посоветовал им сконцентрироваться на спорте.

Он также упомянул борца Богдана Грицая, который вызвал Усика на бой без правил.

"Я не хочу ничего говорить по поводу Богдана Грицая, я с ним близко не знаком. Что касается Усика, то я бы на его месте сконцентрировался на занятиях спортом. А политика – это уже после того, как он будет себя видеть вне спорта. Ломаченко и Усик – гордость страны. Они до недавних пор объединяли абсолютно всю Украину – от запада до востока. Поэтому логичнее было бы им сконцентрироваться на спорте", – заявил Беленюк в интервью на YouTube-канале "Смотрящие Полуев Степанец".

Он отметил, что Усику и Ломаченко не обязательно было сниматься в российском православном фильме, поскольку они могли выразить свое мнение, записав его на камеру.

"Что касается их участия в православном фильме, то можно было просто на камеру сказать то, что ты думаешь. В этом фильме кроме Усика и Ломаченко, которые являются мировыми звездами, со стороны России были бойцы, которых я вообще в первый раз вижу. У них есть тоже известные боксеры – например, Сергей Ковалев... Это как один из вопросов по представительству в фильме", – подытожил борец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беленюк заявлял, что каждый спортсмен должен думать, перед тем, как что-то говорить, намекнув на Александра Усика.