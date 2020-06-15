Лидер "Детройт Пистонс", за которых выступает украинец Святослав Михайлюк, Блэйк Гриффин похвалил нашего баскетболиста и отметил его старание.

"Я думаю, что Святослав – один из тех парней, которые полностью сосредоточены на баскетболе. Он тратит большое количество времени на тренировки, ходит в тренажерный зал несколько раз в день. Он слушает, учится и смотрит. Он отлично чувствует игру, а его уверенность растет", – цитирует слова Гриффина издание Detroit Free Press.

В сезоне 2019/20 Михайлюк проводил в среднем 22,6 минуты на площадке, набирал 9 очков, 1,9 подборов и 1,9 результативных передач. Он уже второй год играет в НБА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михайлюк рассказал о своей карьере в НБА.