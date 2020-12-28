Звезда НБА забросил 105 трехочковых подряд на тренировке. Видео

Звездный баскетболист "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри показал невероятную точность бросков из-за дуги, забив 105 трехочковых подряд во время тренировки.

В Twitter его команды появилось полное видео его безошибочной работы из угла. За более чем пять минут он не допустил ни одного промаха.

В нынешнем сезоне команда Карри провела три матча в НБА, добыв первую победу только в последнем поединке против "Чикаго Буллз". В этой встрече он стал рекордсменом лиги, реализовав 2500 трехочковых бросков за 702 игры. Ранее отметка в 2500 попаданий из-за дуги покорилась только Реджи Миллеру (за 1288 матчей) и Рэю Аллену (за 1021).

Отметим, что Карри дважды признавали самым ценным баскетболистом (MVP) регулярного сезона НБА (2015, 2016) и шесть раз включали в команду всех звезд (2014-2019). Стефен трижды становился чемпионом лиги в 2015-м, 2017-м и 2018-м. Сезон 2019/20 он почти полностью пропустил из-за перелома руки.

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