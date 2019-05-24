Звезда НБА подпишет контракт на четверть миллиарда долларов

Форвард "Милуоки Бакс" грек Яннис Адетокунбо готовится подписать рекордный в истории НБА контракт на сумму 247 миллионов долларов.

Американский журналист Бобби Маркс в своем Твиттере написал, что это событие состоится летом 2020 года, когда у 24-летнего баскетболиста закончится нынешнее соглашение и он сможет претендовать на новый 5-летний мегаконтракт.

Яннис Адетокунбо

Ныне, самым высокоплачиваемым игроком является розыгрывающий защитник "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри, который стал первым игроком в НБА , заключившим контракт на сумму 200 миллионов долларов.

Новости В НБА установлен исторический рекорд

Средние показатели Янниса Адетокунбо в регулярном сезоне НБА-2018/19 составили: 27,7 очка, 12,5 подбора и 5,9 передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, баззер-битер (бросок на последней секунде с сиреной) в исполнении защитника Кавая Леонарда принес его клубу "Торонто Рэпторс" победу не только в матче — 92:90, но и в серии второго раунда плей-офф НБАпротив "Филадельфии Сиксерс" со счётом 4:3.

Этот случай стал первым в истории лиги, когда исход седьмой встречи серии плей-офф решил баззер-битер.

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