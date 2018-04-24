"Золотая" серия чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч: анонс 24 апреля

БК "Днепр" и "Черкаськи Мавпы" во вторник, 24 апреля, откроют финальную серию чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч. Команды Дениса Журавлева и Максима Михельсона сразятся на площадке "сине-бело-голубых". Соперники провели четыре встречи в регулярном первенстве, выиграв по две игры, поэтому битва за "золото" обещает стать крайне интересной.

19:00. Днепр, КСК "Шинник". "Днепр" – "Черкаськи Мавпы", трансляция – XSPORT, сайт Федерации баскетбола Украины, Facebook ФБУ, купить билеты

Несмотря на статус фаворита, днепрянам будет крайне непросто в серии даже с учетом преимущества своей площадки. "Мавпы" набрали просто фантастический ход, выдав 14-матчевую победную серию. Подопечные Михельсона легко разобрались с "Политехником" и "Николаевым" на первых стадиях плей-офф, выйдя в исторический для себя финал чемпионата.

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"Днепр" же напротив испытал определенные трудности в полуфинальной серии с "Химиком". "Сине-бело-голубые" в третьем матче противостояния напоролись на невероятно интенсивную игру со стороны соперника, что наверняка изучили в Черкассах.

Интересно, что именно "Мавпы" нанесли днепрянам единственное домашнее поражение в сезоне. Уже только один этот факт обещает фанатам баскетболом фантастическое шоу.

Результаты сезона 2017-2018

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр" – 61:79 (15:21, 17:23, 15:20, 14:15)

"Днепр" – "Черкаськи Мавпы" – 93:60 (19: 9, 31: 6, 24:27, 19:18)

"Черкаськи Мавпы" – "Днепр" – 91:81 (22:20, 30:25, 20:24, 19:12)

"Днепр" – "Черкаськи Мавпы" – 69:83 (9:19, 24:25, 14:25, 22:14)

Как сообщал "Обозреватель", южненский "Химик" одержал победу в первом матче "бронзовой" серии чемпионата Украины Суперлиги Пари-Матч над "Николаевом".