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25 марта • обновлено в 13:01
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Баскетболист, сотворивший историю, признался, что заболел коронавирусом

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Экс-игрок НБА, который первым в истории лиги признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, Джейсон Коллинз заявил, что сдал позитивный тест на коронавирус.

41-летний баскетболист считает, что заразился на мероприятии ЛГБТ-сообщества, которое состоялось 4 марта в Нью-Йорке. Он рассказал, что 11 марта у него началась "ужасная головная боль", после чего появились и другие симптомы болезни.

Джейсон Коллинз (слева) приветствует болельщиков

Джейсон Коллинз (слева) приветствует болельщиков

"Через несколько дней у меня начался жар и кашель. Я сходил в больницу, где сдал тест и пообщался с медиками, пожаловавшись на сдавленность в районе грудной клетки. Сейчас я отдыхаю дома, но в ближайшие дни снова собираюсь к врачу", – цитирует слова Коллинза информагентство TMZ.

Стоит отметить, что он провел 13 сезонов в НБА, выступая за "Нью-Джерси Нетс", "Мемфис Гриззлис", "Атланту Хокс", "Миннесоту Тимбервулвз", "Бостон Селтикс" и "Вашингтон Уизардс".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из лучших действующих игроков НБА, выступающий за "Бруклин Нетс", Кевин Дюрант сдал позитивный тест на коронавирус.

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Коронавирус НБА
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