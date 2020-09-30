Знаменитую белорусскую баскетболистку посадили в тюрьму за критику режима Лукашенко

Знаменитую белорусскую баскетболистку Елену Левченко осудили на 15 суток за критику режима незаконно избранного президента страны Александр Лукашенко.

Как сообщает издание sport.tut.by, спортсменку задержали в минском аэропорту перед вылетом на плановое лечение и реабилитацию и отвезли в центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Позже в Telegram-канале "Наша Нива" появилась информация о приговоре, который был вынесен баскетболистке.

Левченко неоднократно высказывалась против насилия силовиков в стране и выступала за повторное проведение президентских выборов, подписавшись под письмом белорусских спортсменов с требованием к власти.

Она является финалисткой женской НБА, бронзовой призеркой чемпионата Европы по баскетболу в 2007 году и лучшей центровой чемпионата мира в 2010-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее чемпионка мира по легкой атлетике из Беларуси Марина Арзамасова испугалась последствий и передумала идти против Лукашенко.