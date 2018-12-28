''Знаковая победа'': Мурзин подвел итоги 2018

Главный тренер национальной сборной Украины Евгений Мурзин в эксклюзивном интервью Федерации баскетбола Украины подвел итоги 2018 года. Руководитель главной мужской команды страны подробно оценил выступлениях сборной в отборе на ЧМ-2019, поделился впечатлениями от первой части сезона Суперлиги Пари-Матч и, конечно, назвал главную цель на следующий год.

О выступления сборной Украины в 2018 году

"Трудный вопрос для меня. Я бы охарактеризовал этот год, как год нестабильных выступлений сборной Украины. Были и хорошие матчи, а были и такие, за которые стыдно. После успешного выступления в феврале, когда мы выиграли две игры, можно назвать провалом выступление сборной в июне. То же самое можно сказать и о сентябре: после победы над Испанией поражение в матче с Черногорией нанесло сильный удар".

О победе над Испанией

"Это знаковое победа, а приезд Михайлюка и Лэня - это большой плюс работы Федерации и лично президента, ведь непосредственно он вел переговоры и сумел договориться о приезде этих игроков.

Пожалуй, за все время моей работы со сборной это был самый сильный состав и победа над Испанией принесла и уверенность, и радость, и надежду. Но для меня самым памятным матчем был поединок против сборной Израиля на чемпионате Европы, после победы в котором Украина попала в число 16 лучших команд Европы. Поэтому, если говорить о значимости, то я бы выделил эту победу".

Об усилении сборной игроками НБА

"Приезд таких звезд, как Лэнь и Михайлюк в сборную - это первый шаг, и я надеюсь, что это даст положительный импульс. Самое главное было сдвинуть ситуацию с мертвого места. Признаюсь, что я не верил, что такое возможно и был приятно удивлен. Для меня была большая честь поработать с такими игроками, а та атмосфера, которая была на тренировках - ее трудно передать. Не надо было никого заставлять, ведь у всех была большая мотивация играть против и вместе с этими ребятами, это если говорить о тренировочном процессе.

Я был немного взволнован, думал о том, как они будут на все реагировать. Но они профессионалы с большой буквы, достойны того, чтобы выступать в НБА. С ними очень приятно было общаться, ведь у них не было никакой звездности - в целом я был приятно удивлен их профессионализмом. Это огромный шаг вперед и теперь у нас есть путь, которым можно идти и дальше. Это хороший признак".

О самом неприятном поражение года

"Ключевым стало поражение от Черногории. После исторической победы над Испанией мы выдали совсем другую игру против черногорцев - это были два разных матча за короткий отрезок времени. Лично для меня это был самый сильный удар. Даже по самолюбию ... В целом не понимаю, как мы могли проиграть такую игру ".

О новичках сборной Украины

"Костяк сборной остался, но появились новые игроки и последние два матча мы играли десятью игроками, четыре из которых были дебютантами. Эти ребята играли за молодежные сборные, но в составе национальной никогда до этого не выступали. Да, были некоторые опасения по поводу того, как они смогут себя показать. Но, могу сказать с уверенностью, что они безболезненно прошли этот период, атмосфера в коллективе была превосходной. Их приняли в коллектив, а они, в свою очередь, доказали, что не зря находятся в составе сборной и помогли победить действующих чемпионов Европы. Да, возможно словенцы играли не сильнейшим составом, но у нас также ростер был не самый сильный. С Испанией они также хорошо проявили себя, у них горели глаза, их не надо было лишний раз мотивировать. Они были полностью сконцентрированы на поставленных задачах и выполняли то, чего от них требовал тренер. Поэтому с позитивом и оптимизмом смотрю на приход этих ребят в сборную, ведь выбор тогда у нас был непростой.

Думаю, что с этими баскетболистами можно говорить о перспективе - они станут игроками основного состава сборной. Санон для своего возраста проявил себя очень неплохо, особенно в защите. Мне понравилось, как он читал ситуацию, как он работал, понравилось его отношение к делу. Близнюк - разноплановый игрок, с которым можно думать о будущем сборной Украины. Со своей стороны я связываю с ним будущее команды. Также можно сказать, о том, что прогрессируют и демонстрируют стабильность в течение сезона Мироненко и Павлов. Не удалось нам посмотреть на Беликова, но все это еще впереди. Также Герун хорошо вписался в состав при отсутствии Пустового. С этими игроками можно сочетать будущее команды".

О Пуха Джетера и натурализации

"Сыграет ли Джетер последний матч за сборную Украины? Я никогда не говорю "никогда", потому что это жизнь, это баскетбол, ситуация постоянно меняется. Пух Джетер - профессионал с большой буквы и замечательный человек, с которым очень приятно работать. Будет играть он или не будет - это уже не мое решение.

Да, я хотел, чтобы он был, ведь он авторитет для ребят и человек, от которого идет положительная энергия, как в работе, так и в общении. Время покажет. Но изменения какие-то, видимо, в этой ситуации будут, ведь он, все же, возрастной игрок.

По позиции, на которую можно было бы натурализовать игрока, то, если рассматривать наш состав и с Михайлюком, и с Лэнем и со всеми другими нашими игроками, то все же, на сегодняшний день наиболее проблемная позиция - это позиция первого номера".

О работе в "Киев-Баскете"

"Это работа, любимая работа, которой я никогда не боялся, поэтому для меня это не является дополнительной нагрузкой, ведь я занимаюсь любимым делом. У меня есть возможность поэкспериментировать, попробовать различные варианты защиты и нападения, это помогает мне понять какие-то свои ошибки. В клубе цена вопроса не так высока, как в национальной сборной, поэтому в первую очередь это работа, а работа это всегда плюс для меня".

О первой части сезона Суперлиги Пари-Матч 2018/2019

"Сезон проходит напряженно. Трудно предсказать какой-то результат и, пожалуй, 90% матчей заканчиваются с разницей менее 7 очков. Меня это радует, ведь в таких играх воспитывается характер. Может хотелось бы, чтобы было больше восьми команд, ведь каждая команда проводит по четыре игры с каждым, плюс кубковые матчи, и притираются друг к другу. Но я доволен сезоном, ведь он держит всех в напряжении, все команды борются за победы, нет проходных матчей. я считаю, что этот сезон уже более успешен, чем прошлый".

О целях на 2019

"Цель одна и другой не может быть - выход на чемпионат мира. Нам надо выигрывать два матча - дома против Черногории и на выезде - против Словении. Это дает нам шанс побороться за путевку на мировое первенство. Этим живу и об этом мечтаю, как и все игроки.

С нетерпением жду февраля и, в первую очередь, желаю здоровья игрокам, ведь вы видели, которую неприятную травму за 40 секунд до конца матча со Словенией получил Александр Кобец. Желаю ему удачной операции и восстановления и успеха в G-Лиге. Конечно, жаль, что так бывает, но это баскетбол, контактная игра.

Желаю хорошего продолжения сезона всем игрокам, чтобы они были на ведущих ролях в своих командах. Не секрет, что некоторые наши баскетболисты, выступая за границей, не имеют первостепенной роли в своих командах, поэтому хотелось бы, чтобы они получали игровое время и постоянно прогрессировали".