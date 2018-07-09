Баскетболисты-школьники в США устроили жуткое побоище - опубликовано видео

Американские школьники превратили баскетбольный матч в сущий кошмар. Игра юношеской лиги Amateur Athletic Association, в которой встречались команды из Чикаго и Хьюстона, закончилась жуткой дракой.

До конца встречи оставалось всего 44 секунды, когда и произошел инцидент. Баскетболисты одной из команд повалили судью на паркет. Дальше к конфликту подключились родители игравших и тренерские штабы команд.

Clip I received...team actually jumps the refs! Can’t make this up...see for yourself! @aau_bingo pic.twitter.com/UH9oSsiUFQ — Doug Jones (@djones8301) July 8, 2018

Попытки утихомирить юных баскетболистов успехом не увенчались и через минуту конфликт разгорелся с еще большей силой. В драке принимали участие уже все взрослые, которые в тот момент находились в зале.

Произошедшее будет рассмотрено дирекцией турнира. Матч команды так и не доиграли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отборочном матче к Кубку мира по баскетболу 2019 случилась жесткая драка.