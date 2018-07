Баскетболисты-школьники в США устроили жуткое побоище - опубликовано видео

Американские школьники превратили баскетбольный матч в сущий кошмар. Игра юношеской лиги Amateur Athletic Association, в которой встречались команды из Чикаго и Хьюстона, закончилась жуткой дракой.

До конца встречи оставалось всего 44 секунды, когда и произошел инцидент. Баскетболисты одной из команд повалили судью на паркет. Дальше к конфликту подключились родители игравших и тренерские штабы команд.

