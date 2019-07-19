Жеребьевка отбора Евробаскета-2021: где Украина

22 июля сборная Украины по баскетболу узнает соперников по квалификации Евробаскета-2021. Жеребьевка отборочного этапа пройдет в Мюнхене.

Как сообщает официальный сайт FIBA-Европа, Украина оказалась в 3-й корзине "посева" вместе со сборными Италии, Латвии и Турции. По итогам жеребьевки Украина попадет в отборочную группу B, D, F или H.

Всего в отборе выступят 32 национальные команды, которых разделят на восемь квартетов. В квалификации примут участие и команды-хозяйки Евробаскета — Германия, Чехия, Италия и Грузия. Тем не менее, они получат путевки в финальную часть вне очереди. Согласно формуле, в финальный раунд выйдут по три лучшие команды из группы (в квартетах с участием хозяев — по две).

Сборная Украины по баскетболу попала в 3-ю корзину

Поединки квалификации стартуют 17 февраля 2020 года. Отбор завершится в феврале 2021-го.

Следует отметить, что Евробаскет-2021 станет первым турниром после перехода этих соревнований на четырехлетний цикл — до 2017 года чемпион Европы определялся каждые два года.

Как сообщал OBOZREVATEL, женский чемпионат Европы по баскетболу 2021 года состоится во Франции и Испании, хотя на проведение турнира также претендовала и Украина.

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