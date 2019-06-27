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Женский Евробаскет-2019 стартовал с победы "желто-синих"

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В Латвии и Сербии в четверг, 27 июня, стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд.

Программу соревнования открывали сборные Швеции и Черногории, которые сражались на паркете "Арена Рига". Сильнее, как и ожидалось, оказалась желто-синяя скандинавская команда, которая добыла победу – 67:51.

На победу коллектива из Швеции букмекеры предлагали ставки с коэффициентом 1,05. Статус фаворита "тре крунур" доказали уже в первой четверти, которую завершили с 15-очковым преимуществом – 23:8.

Новости
Украина на женском Евробаскете-2019: расписание матчей

Швеция – Черногория

Швеция – Черногория

FIBA

Это предопределило исход поединка. Черногорки хоть и забрали вторую 10-минутку (15:8), однако уже после большого перерыва вновь откатились от шведок, которые довели игру до итоговой победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по баскетболу 27 июня сыграет с действующими чемпионками Европы испанками. Начало – в 21:00 по киевскому времени. В нашей группе также играют команды Латвии и Великобритании.

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Тема
Евробаскет-2019
Место
ЛатвияРига
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Желто-синие... Прямо как украинцы. Тьфу млять, убогое нерабыдлo
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