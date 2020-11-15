Женская сборная Украины закрепилась на 2-м месте в отборочной группе Евробаскета-2021

В четвертом матче отбора на чемпионат Европы по баскетболу-2021 женская сборная Украины уступила Бельгии – 65:87. Таким образом, наши девушки имеют 2 победы и столько же поражений. С шестью очками они занимают второе место группы G.

Бельгия в свою очередь продолжает уверенно возглавлять группу с четырьмя победами в четырех матчах.

Также, в четвертом туре сыграли между собой другие соперницы сборной Украины – Португалия и Финляндия. В напряженном матче свою первую победу на этом отборе добыли финки, переиграв португалок 70:62. Сейчас у этих команд по одной победе и по три поражения.

Напомним, в финальный турнир чемпионата Европы, который в следующем году должен состояться в Испании и Франции, выходят девять победителей групп и пять лучших команд среди тех, которые финишируют вторыми.

Положение команд

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1-м туре сборная Украины уступила Бельгии (66:83), встреча 2-го тура с Португалией в Харькове завершилась победой (72:60), а матч Украина – Финляндия окончился со счетом 84:66.