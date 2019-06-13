Женская сборная Украины 3х3 сыграет в плей-офф в Вуароне

Три украинские сборные завершили матчи первого дня на турнире по баскетболу 3х3 BIG Twelve во французском Вуароне. Напомним, там выступают два состава мужской команды и одна женская.

Девушки в составе Кристины Филевич, Натали Цюбик, Ольги Мазниченко и Евгении Спитковской после стартового поражения Испании (14:17) разгромили Румынию (21:4) и одолели Швейцарию (15:13).

У нашей команды и испанок по две победы в трех матчах, однако пиренейки в общем набрали на 7 очков больше – 57. Они первые в группе, украинки – вторые.

Как отметил после матча главный тренер украинской сборной Владимир Холопов, девушки в следующих поединках после Испании действовали сосредоточеннее, хорошо держали нагрузку несмотря на большую жару, никто не выпадал из коллектива.

Со второго места женская сборная Украины вышла в плей-офф. В 1/8 финала наша команда играет против Китая. Начало в 10:40.

Первая мужская команда в составе Александра Сизова, Антона Давыдюка, Станислава Тимофеенко, Максима Закурдаева уступила на старте США (12:19) и Германии (11:14). В заключительном матче группы снова поражение – от Франции-2 (18:21).

А вторая мужская команда в составе Алексея Щепкина, Андрея Кожемякина, Дмитрия Липовцев и Евгения Балабана после победы над Нидерландами (21:10) уступила Франции U-23 (16:22). Однако пока украинцы идут вторыми в группе следом за французской молодежкой. Французы и голландцы уже сыграли по три матча. Завтра, 14 июня, украинцы играют против Алжира, у которого два поражения. Так же наша вторая сборная имеет хорошие шансы на выход в плей-офф.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся