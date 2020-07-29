Женская сборная Украины по баскетболу провела открытую тренировку
В среду, 29 июля, в Пуще-Водице прошла открытая тренировка женской сборной Украины по баскетболу.
Подводя ее итоги, тренер национальной команды Срджан Радулович рассказал, что наши спортсменки находятся не в лучших физических кондициях после карантина, но отметил желание, с которым его подопечные тренируются. Он также напомнил, что сборная Украины взяла курс на омоложение состава.
"Как я говорил ранее, мы продолжаем работу, которую начали еще в прошлом году. Это смена поколений, мы даем шанс молодым игрокам в национальной команде. Если говорить честно, я недоволен состоянием команды. Я ожидал большего, надеялся на то, что баскетболистки приедут физически готовыми – это как минимум. В целом я доволен тем, как девушки стараются на тренировках, у них есть желание. Но если игрок не готов физически, я не могу выжать максимум", – цитирует официальный сайт Федерации баскетбола Украины Радуловича.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стал известен состав мужской команды Украины по баскетболу на тренировочный сбор в Киеве, который пройдет с 3 по 14 августа.