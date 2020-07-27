Женская сборная Украины по баскетболу проведет открытую тренировку

Женская национальная сборная Украины по баскетболу проведет в среду, 29 июля, открытую тренировку для представителей СМИ.

Сейчас команда Срджана Радуловича находится на тренировочных сборах на базе МТА в Пуще-Водице. Они продлятся до 2 августа.

Открытая тренировка состоится по адресу ул. Городская, 9, Пуща-Водица, Киев. Начало – в 10:00.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию, обязательная аккредитация. По этому поводу и другим вопросам обращаться по телефону 050 464 37 26.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник Святослав Михайлюк должен продлить контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации "Детройт Пистонс".