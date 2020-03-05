Украинские баскетболистки 3х3 готовятся к квалификации ОИ

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 готовится к олимпийской квалификации, которая должна была состояться 18-22 марта в Индии.

Однако из-за распространения опасного коронавируса в мире ФИБА отменила соревнования в Индии. Новое место и срок проведения отбора на дебютные для баскетбола 3х3 Олимпийские игры ФИБА определит позже.

Наши же девушки продолжают готовиться к соревнованиям. Как это происходит, на открытой тренировке команды в ДС Венето рассказали Кристина Филевич и Вита Горобец.

"Конечно, перенос квалификационного турнира мы не ожидали. Немного расстроились, потому что мы очень тяжело работали и хотели показать своим выступлением, что мы готовы к победам. Но ничего не поделаешь, будем работать дальше. Надеюсь, что отложенный турнир нам не придется ждать долго" – сказала Кристина Филевич.

Баскетболистка уверена, что шансы есть у всех команд.

"Конечно, можно выделить очень сильные сборные Австралии и Японии. Про команды Туркменистана и Ирана ничего конкретно сказать не могу, так как против них никогда не играла. Но уверена, что к каждому сопернику нужно относиться очень серьезно. Мы, конечно изучаем их игру и, надеюсь, найдем пути, которые победить.

Сейчас, во время собрания, основное внимание мы уделяем физической подготовке, поскольку баскетбол 3х3 – это такая игра, где нужно иметь сверхвыносливость. В течение всех четырех матчей квалификационного турнира, мы должны быть в хорошей физической форме. Чтобы ее пик пришелся на решающие матчи и мы выполнили главную задачу – завоевали для страны олимпийскую путевку.

Мы не думаем о том, что будет еще возможность в утешительном турнире в Венгрии получить лицензию – хотим это сделать на квалификационном турнире. Нас не надо мотивировать – выступить на Олимпиаде – мечта каждого спортсмена", - отметила Филевич.

"Мы все в команде уже считали дни до отъезда на турнир в Индию, настраивались на бой, но, к сожалению, коронавирус нам помешал. Однако, ничего страшного – будет лишнее время с главным тренером поработать над устранением тех проблем, еще в команде.

Нам нужно больше сплотиться, именно, как команде. Нужен настоящий командный дух – один за всех и все за одного. Потому что, 3х3 – это такая игра, где на одну секунду нельзя расслабиться! Где немножко кто-то на мгновение выпал из игры – матч проигран.

Основная группа кандидатов на поездку у нас состоит из шести девушек, а поедет на турнир четыре. Хочу сказать, что это не вызывает какое-то напряжение в команде. Независимо от того, кто из нас поедет – главное для всех нас получить для Украины олимпийскую лицензию", – призналась Вита Горобец.

Сборная была готова на 80-90%, а тут из-за коронавируса Олимпийскую квалификацию перенесли

Главный тренер женской сборной 3х3 Владимир Холопов рассказал о мотивации:

- Перенос Олимпийского квалификационного турнира – не повод расслабляться. 10 марта завершается период заявки и только тогда определимся, кто будет играть в отборе. Федерация баскетбола пошла нам на встречу и позволила вписать максимальное количество игроков в заявку, но кто это будет пока говорить рано. Участие в Олимпийских играх является очень сильной мотивацией, это наша общая мечта и мы все вместе работаем ради нее. Это соревнования на которое попадет не каждый спортсмен или тренер. Это турнир всей жизни и это без преувеличения. Так же желают попасть на него и другие команды.

Соперницы:

- В сборной Франции баскетболистки разорвали контракты с клубами, отказались от своих гарантированных заработков ради подготовки к квалификационному турниру. Очень серьезно готовятся наши соперницы по группе японки. В стране-хозяйке вообще очень серьезно относятся к этому отбору, в них отдельный зал, отдельный отель, они пригласили ведущих специалистов в том числе и из Соединенных Штатов, которые работают и над тактикой и над функциональной подготовкой. У них есть ресурс и они не жалеют его для того, чтобы их команда прошла отборочный турнир на максимуме, их сила в скорости и дальнем броске. Австралийки тоже очень сильная команда, атлетическая, ростовая все игроки 180-190 сантиметров, охотно идут в контакт, прекрасно играют 1 в 1 и пик-н-роллы. Из группы будет очень трудно выйти, но и на этом не все, там дальше нас ждут те же итальянки, швейцарки чешки. Если проходить дальше то никуда не деться от Франции, США, а квалифицируется напомню лишь 3 команды.

О сильных сторонах нашей команды:

- Наша сила в сбалансированном составе, у нас есть разноплановые игроки, у нас есть опытные и есть молодые, это хороший симбиоз. Готовность команды на сегодняшний день, я оценил бы процентов на 80, возможно, даже ближе к 90. Сегодняшний день был последним в интенсивном цикле с убийственными нагрузками. Согласно нашему плану, физические нагрузки должны были идти на снижение, так что бы до 18 числа девушки подошли на пике их формы. Эту стратегию мы выстроили давно и шли за ней, пока не стало известно о переносе турнира.

О дальнейшей подготовке к Олимпийскому квалификационного турнира:

- Пика функциональной формы команда должна достичь совсем скоро, поэтому мне как тренеру сейчас очень непросто, ведь надо ломать голову над тем как удержать этот пик до начала соревнований, тем более никто еще пока не знает, когда те соревнования состоятся, а за пиком формы непременно следует спад. Нам проще в том смысле, что основа сборной у нас собрана в одном клубе и они продолжают тренироваться вместе. Пока неизвестно место и дата квалификационного Олимпийского турнира, мы будем работать в нашем привычном графике: первую половину недели будем уделять внимание баскетболу 3х3, а лишь в последние дни перед туром будем возвращаться к 5х5, у нас есть еще 3 матча в марте, в апреле уже будет плей-офф.

8 марта:

Так случилось, что ФИБА 3х3 сделала девушкам подарок на 8 марта и через этот перенос у них получится аж 2 выходных дня 7 и 8. Они заработали на этот отдых, но, конечно, лучше бы этого переноса не было.

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