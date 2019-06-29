Украинки выиграли в Киеве группу в квалификации к Евробаскету 3х3

Женская сборная Украины по баскетболу добыла две победы в групповом турнире квалификации к чемпионату Европы 3х3, которая в эти дни проходит в Киеве.

Сперва подопечные Александра Холопова без больших усилий разобрались со сборной Австрии - 12:7, а затем обыграли Данию - 18:9.

Евгения Спитковская открыла счет набранным баллам в игре собственной дальней атакой, а еще через мгновение Виктория Любинец добавила балл с прохода.

Сборная же Австрии первую точную атаку провела только на старте второй минуты матча, однако сразу после нее все та же Евгения Спитковская попала еще одну дальнюю попытку и сделала весомую заявку на победу своей команды.

После стартового рывка 8:1 наша сборная несколько сбавила обороты, однако контролировала ход поединка и держала соперниц на безопасном для себя расстоянии.

Эффектную же точку в этой встрече поставил опытная Кристина Филевич, которая за секунду до завершения игры реализовала дальнюю попытку, чем подняла на ноги всех болельщиков на трибунах.

Поэтому 12:7 – уверенная победа нашей сборной.

Во втором матче наши соотечественницы были сильнее датчанок - 18:9.

Квалификация к чемпионату Европы

Киев, Украина

29 июня

Украина - Австрия - 12:7

Украина - Дания 18:9

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский данкер Вадим Miller Поддубченко победил в конкурсе данков на чемпионате мира по баскетболу 3х3 в Асмтердами.

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