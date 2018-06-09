Женская сборная Украины 3х3 выиграла турнир в Беларуси

Украинская женская сборная по баскетболу 3х3 стала победителем турнира в Беларуси.

В 1/4 украинки победили команду "Деффчонки" со счетом 19:1, в полуфинале обыграли команду "Чечевички" - 21:7, а в финале нанесли поражение команде Беларуси - 18:10.

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3

Напомним, что национальная женская сборная Украины 3х3 готовится к квалификационному турниру чемпионата Европы. Отбор на континентальное первенство состоится во французском Пуатье 29-30 июня.

Новости Украинцы драматично стартовали на КМ по баскетболу 3х3

Также на турнире в Беларуси принимала участие и женская сборная Украины 3х3 U-23.

На групповом этапе украинки победили команды "Оверлодс" - 21:9 и "Мята" - 16:7. Выйдя в плей-офф наша команда уступила в 1/4 команде "Беларуси" - 7:13.

Стоит добавить, что женская сборная Украины 3х3 U-23 также готовится к выступлениям на евроарене, ведь уже 20-21 июля в Чехии состоится 2-й этап Лиги Наций.

Напомним, что ранее сборная Украины U-21 3х3 победила Россию в полуфинале международного турнира.