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Женская сборная Украины 3х3 победила Испанию на Европейских играх

1.3тЧитать материал на украинском

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 победила команду Испании в матче группового этапа Европейских игр – 17:15.

На этот раз украинки играли вчетвером. С чемпионата мира к ним присоединилась Евгения Спитковская. Так команда могла рассчитывать на ротацию во время поединка.

Женская сборная Украины 3х3 победила Испанию на Европейских играх

Решающими стали заключительные секунды. При равном счете 14:14 наши девушки смогли вырвать победу. Основной вклад сделала серебряный призер первых Евроигор Анна Рулева – 12 очков.

Украина – Испания – 17:15

Украина: Космач (2), Рулева (12), Юркевичус (1), Спитковська (2).

Наша команда имеет две победы в двух матчах. По средней результативности мы вторые в группе. В решающем поединке сборная Украины сыграет против Эстонии, которая возглавляет группу. Начало в 13:15.

Женская сборная Украины 3х3 победила Испанию на Европейских играх

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Украина проиграла в четвертьфинале ЧМ по баскетболу 3х3

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинки добыли красивую победу на старте Европейских игр в баскетболе 3х3.

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Горбунова Клавдия
Горбунова Клавдия
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