"Жду извинений!" Бродский жестко обратился к "Днепру"

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский потребовал извинений от руководства "Днепра", которое выступало против остановки чемпионата Суперлиги Пари-Матч из-за пандемии коронавируса.

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Глава украинского баскетбола отметил, что такое решение поддержали все участники первенства кроме "сине-бело-голубых". При этом Бродский напомнил, что в последнее время в мировом спорте перенесли Олимпиады-2020, Евро-2020, ЧМ по хоккею и другие турниры, а карантин в Украине продлили до 24 апреля.

Михаил Бродский ФБУ

"Кто-то пытался высмеять это решение, обвинить меня и 15 членов исполкома в недальновидности, экономии или еще в каких-то грехах. Теперь уже никому не смешно!? Увы, но нет… Я предварительно проговорил возможный сценарий с представителями всех клубов Суперлиги. Абсолютно все они, кроме президента "Днепра" Валерия Кондратьева, поддерживали досрочное прекращение чемпионата. Я знаю, что это решение Кондратьев беспощадно критиковал в телефонных разговорах. Думаю, самое время извиняться этим людям! И извиняться не только за этот конкретный случай, а за всю грязь, которая цинично выливается на ФБУ со стороны представителей клуба "Днепр". Я жду публичных извинений!" – заявил президент федерации в комментарии пресс-службе организации.

Он также обратился к спортдиректору днепровского клуба Игорю Продану, который отметился рядом высказываний в социальных сетях, затем их удалив.

"Когда ситуация в стране стабилизируется, мы обязательно соберем исполком и вернемся к вопросу этики в публичных высказываниях. Думаю, все получат по заслугам! Если такие храбрые, тогда вопрос, почему поудаляли свои посты с собственных же страниц Fecebook, которые затем подхватили другие сайты. Вы перепостили это на страницу клуба, а затем также трусливо удалили. Ну вот объяснит мне кто-то, почему удалять? Что, стыдно стало? Где же ваша храбрость?! Удалить можно очень быстро, а вот ответственность – она ​​остается на годы..." – подчеркнул Михаил Бродский.

Кроме того, президент ФБУ призвал к объединению всех причастных к украинскому баскетболу. "Сейчас мы живем в мире, который меняется. Мне трудно сказать, что будет завтра, все мы только догадываемся, но очевидно нам придется строить новый формат сотрудничества, клубной структуры, работы с партнерами и спонсорами. Все это нам диктует изменение мира и экономики. Мы должны быть готовы к консолидации усилий и движения в одном направлении. И это касается абсолютно всех участников баскетбольного движения нашей страны. Но для начала, если есть человечность, прошу официальных извинений от "Днепра" для всего баскетбольного сообщества", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, розыгрыш Суперлиги Пари-Матч был досрочно завершен 12 марта. В то же время "Днепр" был признан чемпионом страны, так как на момент остановки турнира он лидировал в турнирной таблице чемпионата.

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