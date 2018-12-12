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''Жамкнул 14-летнюю чирлидершу'': в российском баскетболе вспыхнул секс-скандал - видео

4.7тЧитать материал на украинском

Российский баскетболист Артем Исаков угодил в громкий скандал, ущипнув за ягодицу одну из девушек из группы поддержки. При этом чирлидерше оказалось всего 14 лет, что грозит спортсмену уголовным преследованием.

Артем Исаков

Артем Исаков

БК "Уфимец"

Инцидент произошел на матче третьей лиги чемпионата страны между "Алтайбаскетом" и "Уфимцем". После игры, когда соперники обменялись рукопожатиями и поблагодарили болельщиков, Исаков, направляясь в центральный круг, прикоснулся к одной из девушек. Соответствующее видео было опубликовано в Twitter-аккаунте BreakingMash.

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"Алтайбаскет" пожаловался на игрока соперника в Российскую баскетбольную федерацию, директорат которой оштрафовал Исакова на 6000 рублей (2500 гривен). При этом баскетболист отказался принести извинения девушке, заявив о том, что лишь пытался отодвинуть чирлидершу, которая мешала ему пройти по площадке.

''Жамкнул 14-летнюю чирлидершу'': в российском баскетболе вспыхнул секс-скандал - видео

БК "Алтайбаскет"

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян из России отметилась скандальным высказыванием о детях.

Место
РоссияБарнаул
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