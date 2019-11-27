Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:44
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

Завершился групповой этап Кубка Европы ФИБА: где Украина

2.1т
Читать материал на украинском

После того, как состоялись матчи 6-го тура Кубка Европы ФИБА, стали известны окончательные турнирные позиции двух украинских клубов, участвующих в турнире.

БК Днепр

БК Днепр

ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" выиграл группу F и уверенно прошел во второй групповой этап. Днепровский "Днепр" мог в последнем туре вырвать путевку и занять вторую строчку, однако на своем поле подопечные Дениса Журавлева потерпели разгромное поражение, и закончили выступление.

Поединки первого тура второго этапа запланированы на 11 декабря.

Завершился групповой этап Кубка Европы ФИБА: где Украина

Новости
Определились соперники "Киев-Баскета" по 2-м этапу Кубка Европы ФИБА

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в 5-м туре Кубка Европы ФИБА добыл победу над болгарским "Левски Лукойл" и досрочно вышел во 2-й этап. Поединок в столичном дворце спорта "Венето" завершился со счетом 86:66.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок Европы ФИБА" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок Европы ФИБА
Теги
Киев-Баскет БК Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги