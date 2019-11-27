Завершился групповой этап Кубка Европы ФИБА: где Украина

После того, как состоялись матчи 6-го тура Кубка Европы ФИБА, стали известны окончательные турнирные позиции двух украинских клубов, участвующих в турнире.

БК Днепр ФИБА

Столичный "Киев-Баскет" выиграл группу F и уверенно прошел во второй групповой этап. Днепровский "Днепр" мог в последнем туре вырвать путевку и занять вторую строчку, однако на своем поле подопечные Дениса Журавлева потерпели разгромное поражение, и закончили выступление.

Поединки первого тура второго этапа запланированы на 11 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Киев-Баскет" в 5-м туре Кубка Европы ФИБА добыл победу над болгарским "Левски Лукойл" и досрочно вышел во 2-й этап. Поединок в столичном дворце спорта "Венето" завершился со счетом 86:66.

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