Заставили Роналду: "Реал" пошел на отчаянный шаг ради украинца Михайлюка

Мадридский "Реал" был невероятно заинтересован в услугах атакующего защитника сборной Украины по баскетболу Святослава Михайлюка.

Воспитаннику "Черкаських Мавп" было сделано предложение о переходе. В 17-летнем возрасте его пригласили посетить столицу Испании, где наш соотечественник встретился с Криштиану Роналду.

"Я уже знал, что буду ехать в Америку. Поговорили с родителями и решили съездить посмотреть, что они могут предложить. Но я в глубине души уже знал, что буду ехать в Америку, просто не знал, в какой именно университет. От "Реала" было предложение серьезного уровня. Они мне провели экскурсию. Показали не только баскетбольную часть, но и футбол. Я сфотографировался с Криштиану Роналду, видел всех футболистов", – рассказал Михайлюк в интервью YouTube-каналу "Бомбардир".

"Это все было запланировано. Мы пришли и вдруг "неожиданно" появился Криштиану Роналду, сказал "привет" на русском языке. Было видно, что он знает, с кем здоровается, – добавил тренер "Мавп" Максим Михельсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, Святослав Михайлюк трогательно поблагодарил "Черкаськи Мавпы" за прорыв в карьере. Воспитанник школы черкасщан, которую основал Михаил Бродский, также рассказал о задачах на сезон в НБА.

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