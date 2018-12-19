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Максим Сухенко
Максим Сухенко
Спортивный журналистВсе статьи автора

Зарубы "Барсы" и "Реала" в баскетболе не хуже футбольных - игрок сборной Украины

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В последние годы украинский и испанский баскетбол не чужды друг другу - сборные стран постоянно пересекаются в разных турнирах, а украинские игроки с удовольствием уезжают в чемпионат Испании.

Но теперь у нас в Испании не просто есть свои парни, но и легионеры в самой "Барселоне". Летом центровой сборной Украины и в прошлом южненского "Химика" Артем Пустовой перебрался в каталонский клуб и взялся покорять новые вершины. Да, пока получается не так стремительно и уверенно (игрового времени у Пустового в Испании пока довольно мало), но сам Артем не унывает и только с позитивом говорит о своей нынешней, каталонской жизни.

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В интервью OBOZREVATEL Пустовой любопытно рассказал о своем новом этапе карьеры и поведал, как его раньше времени засватали в "Барселону" и каким образом украинца обманули испанские дороги.

Ехал по дороге после дождя, и она на солнце прямо блестела. Так я сначала думал, что это асфальт под гололедом, потому что в Украине дороги такие ровные и блестящие только в гололед

- После 3-х лет в "Обрадойро" переход в "Барселону" - это совершенно новая страница в жизни, или же просто очередной этап карьеры для вас?

- Больше первый вариант - ты меняешь не только клуб и команду, но и город, коллектив и многое другое. Также важно, что я вышел из зоны комфорта в "Обрадойро". Там я чувствовал себя великолепно - был основным центровым, постоянно играл, все меня любили. А с переездом в "Барселону" все стало по-новому и приходится заново доказывать, что ты попал сюда не зря.

Но в целом я всем доволен в "Барсе", здесь все круто. Я уже чувствую себя гораздо уверенней, будем работать дальше.

- Когда до этого 3 года живешь в Испании, наверное, серьезной адаптации к "Барселоне" и не понадобилось?

- Здесь адаптация уже шла не к баскетболу и стране в общем, а именно к коллективу. Плюс сама Барселона - большой и новый город для меня. Поначалу разбирался некоторое время, что здесь и как (больше в разных мелочах).

- "Обрадойро" базируется на северо-западе Испании, а сейчас вы перебрались на противоположный, восточный край страны…

- Да, там был не такой город, неподалеку от океана. И хотя имелось много красивых мест с возможностью выехать на океан (хоть Атлантический и холодный), но погода была ужасная. Что-что, а погоду никогда не забуду там - постоянно дожди, дожди, дожди...

В Барселоне же другое дело - гораздо теплее, зимой спокойно ходишь в кофте, погода и климат радует в этом плане.

- Вы поселились в самой Барселоне или за городом?

- В городе. В команде некоторые игроки живут в черте Барселоны, некоторые - в пригороде. В основном кто семейный, то снимает загородный дом.

Зарубы "Барсы" и "Реала" в баскетболе не хуже футбольных - игрок сборной Украины

fcbarcelona.com

- После "Обрадойро" "Барселона" выглядит космосом? Или в уровне клубов нет большой пропасти?

- Само собой, в "Барселоне" отличная организация рабочего процесса, как и должно быть в таком клубе. Мы много играем, тренируемся, постоянные переезды и перелеты. Так что организация тут на самом высшем уровне. Хотя люди профессионалы, отзывчивы и приятны что в Барселоне, что в Сантьяго (Сантьяго-де-Компостела, город, где базируется "Обрадойро". - прим. авт.).

- А в "Обрадойро" как команда добиралась на матчи - самолетом или автобусом?

- По-разному, но в основном летали. Однако если мы играли в Мадриде или в городе на расстоянии не более 600 км, то там был и самолет, и автобус. На игру мы летели, чтобы быть свежими. А после матча уже спокойно возвращались домой на автобусе.

- По испанским идеальным дорогам ездить - то же самое, что лететь на самолете…

- Это точно - ни ямочки, ничего. Едешь как по маслу и не чувствуешь дороги. В первый год жизни в Испании я как-то поехал в другой город встречать девушку в аэропорт. Ехал по дороге после дождя, и она на солнце прямо блестела. Так я сначала думал, что это асфальт под гололедом, потому что в Украине дороги такие ровные и блестящие только в гололед (смеется).

На нашем матче с "Реалом" видел Пике с детьми, но сам на "Камп Ноу" еще не ходил

- Была такая вещь или явление, что вас действительно потрясло или удивило в "Барселоне" после трансфера?

- Чтобы прямо очень удивиться, то ничего такого. Было приятно, что на тренировку вообще не нужно носить с собой никаких вещей. Ты приходишь, а на местах уже все нужное разложено. На игры клуб организовано возит не только форму, но и кроссовки. То есть, все сделано систематично.

Зарубы "Барсы" и "Реала" в баскетболе не хуже футбольных - игрок сборной Украины

Что порадовало, так это отношение в плане медицины. В Украине, когда баскетболист мало играл или сидел на скамейке, то порой обходятся и без массажа (у игрока спрашивают, надо массаж или нет). Здесь же такого вообще нет - отношение ко всем одинаковое. У меня один раз спину прихватило чуть, так медики сразу "Давай, ложись" и 20 минут работали со мной. И так с каждым игроком, не важно - основным или запасным.

- "Барселона" - большая мультиспортивная структура с командами многих видов спорта. Эти команды как-то пересекаются между собой? Вы видели на своих матчах, например, Месси или других футбольных звезд "Барсы"?

- Да, когда мы играли в чемпионате Испании против "Реала", то я заметил на трибунах Жерара Пике со своими детьми. Также был еще один игрок - я сразу узнал его, правда, сейчас не вспомню фамилию.

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- А баскетболисты могут пожаловать в гости на "Камп Ноу"?

- Безусловно. Когда у тебя есть желание и возможность пойти, позволяет время, то клуб без проблем дает билеты. Но у меня пока не получалось попасть на футбол.

- "Барселона" - "Реал" - глобальное противостояние, в футболе выходящее далеко за рамки поля. В баскетболе ситуация такая же, или накал страстей все же меньше?

- Нет-нет, у нас все на том же уровне. Когда мы первый раз в сезоне встретились с "Реалом" в чемпионате, я не попал в заявку и смотрел игру с трибун. То атмосфера - ух! Я, наверное, впервые в жизни почувствовал, что такое настоящее дерби. Что игра была жесткая, что зал поддерживал блестяще. Хотя когда играли с "Реалом" уже в Мадриде в рамках Евролиги, то такого духа дерби уже не чувствовалось (там мы уступили много очков, и как-то накал страстей был меньше). А вот в Барселоне было супер!

Артем Пустовой против

Артем Пустовой против "Реала"

- После дебюта за "Барселону" в матче Суперкубка Испании болельщики устроили вам немалую овацию. Это фаны "Барсы" так удивили, или же сыграл фактор поля, что игра проходила в Сантьяго-де-Компостела?

- Да, меня так встречали, потому что на трибунах были в основном болельщики "Обрадойро". Я отыграл там 3 года, меня многие знают и любят. И, в принципе, я предполагал что-то подобное, но такая поддержка стала все же неожиданностью. Ребята из "Барселоны" сами удивлялись, что меня так встречают.

После игры я подошел к своеобразному фан-сектору в Сантьяго, как у нас ультрас, и было очень приятно поприветствовать всех местных болельщиков, проявить им уважение.

- Ранее вы говорили, что переговоры о трансфере в "Барселону" начались сразу по окончании сезона. Учитывая, что переход официально был объявлен только в конце июля, переговоры проходили нелегко?

- Поначалу, в конце сезона, информация о "Барселоне" была только слухом. Там получилось традиционное недоразумение. Когда по окончании сезона я с девушкой просто приехал в Барселону отдохнуть, кто-то из журналистов увидел меня в городе и выдал это за начало моего трансфера в "Барсу".

Артем Пустовой в составе

Артем Пустовой в составе "Обрадойро" против "Барселоны"

obradoirocab.com

И только чуть позже начался процесс перехода. "Обрадойро" хотел продать меня - в клубе посчитали, что я готов идти на повышение в более лучшую команду. И когда начали прорабатывать варианты, то в деле появилась "Барселона". Насколько я помню, у них еще изначально были нюансы с Томичем - они не знали, подпишут его или нет, и нужен ли я команде. Но в итоге подписали нас двоих. Так что небольшая тянучка была, но не сильно. Ситуация была как раз на "золотой середине".

- Тем не менее, когда затягивается трансфер в такой клуб как "Барселона", рано или поздно начинаешь нервничать...

- Да, немного нервничал. Я сидел дома, был постоянно под чувством "ну когда уже?" Думал, "решайте уже - да или нет, чтобы я смог расслабиться и двигаться дальше". И только когда мне сообщили, что все договорено, я смог спокойно выдохнуть.

- Из испанских клубов в деле была только "Барса", или, возможно, кто-то еще проявлял к вам интерес?

- Некоторые клубы из Испании также интересовались моим переходом, но они не могли заплатить бай-аут. Поэтому единственным остался вариант с "Барсой", которая была готова платить и взять меня в команду.

- Концепция игры и тренировочный процесс сильно отличаются от того, что было в "Обрадойро" или еще раньше в "Химике"?

- У каждого тренера хватает своих фишек как по обороне, так и по атаке. В "Барселоне" всегда исповедуют свою систему игры, которую постоянно стремятся усовершенствовать. В "Обрадойро" же было так, что мы подстраивались под каждую команду. Да, имелась основная защита, но мы ее "подгоняли" под каждую команду - с одним игроком, если идет влево, мы делаем одну защиту, если вправо - другую, с третьим - третье и т.д.

Чтобы постоянно играть, я мог остаться в "Обрадойро" и спокойно чувствовать себя. Но я выбрал другую дорогу, где надо доказывать свой уровень и бороться за игровое время

- После перехода в "Барсу" у вас довольно мало игрового времени. Сейчас это разочарование для вас, или же относитесь к такому раскладу спокойно и с мыслями о будущем?

- Здесь немного двоякая ситуация. Да, хочется играть много и в разных матчах. Но с другой стороны, когда я подписывал контракт, то знал, что не буду основным центровым. Понимал, что все нужно доказывать с чистого листа. Чтобы постоянно играть, я мог остаться в "Обрадойро" и спокойно чувствовать себя. Но я выбрал другую дорогу, где надо доказывать свой уровень, бороться за игровое время и еще лучше работать на тренировках.

Зарубы "Барсы" и "Реала" в баскетболе не хуже футбольных - игрок сборной Украины

- В Евролиге у вас также в целом мало игрового времени, но в матче с "Реалом" накопилось аж 18 минут. Тренер наконец-то доверился вам в серьезной ситуации?

- В том поединке мы выиграли очень мало подборов в нападении, и когда начинали вторую половину, то тренер сказал, что из всей команды только у меня пару подборов в нападении, и что я действительно боролся. Так что я на вторую половину вышел в старте, когда мне действительно доверились.

- И как по-вашему, удалось сполна оправдать доверие тренера?

- Не совсем. Тогда я остался недоволен своей игрой, мог бы и лучше. Но тоже важно не "перегореть". Я стараюсь, что-то получается, что-то - нет. Но во встрече с "Реалом" тогда все же надо было сыграть лучше.

- Доводилось читать, что тогда "Барселона" после игры долго не выходила из раздевалки, команда явно что-то обсуждала… Что тогда происходило?

- Ничего такого не было, все прошло спокойно и без эмоций. Да, тренер многое хотел сказать, мы разговаривали, он указывал на наши ошибки, а некоторые игроки делились своими впечатлениями. Можно сказать, получилась такая себе конференция - общались все вместе и определяли, что можно исправить.

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- В "Барселоне" есть личный контакт игрока с тренером? Или все общение проходит только в групповом тренировочном процессе?

- Общение с тренером есть, тут без проблем. Бывает, он сам вызывает игроков пообщаться, а порой ребята сами просятся поговорить. Но и сам тренер много раз говорил: "Если у кого-то какие-то проблемы любого характера - игровые или в жизни - первому вы можете позвонить мне, я всегда помогу". То есть, наставник действительно вместе с командой и хочет общаться со всеми, ведь мы делаем общую работу и идем к одной цели.

- Когда игровой практики очень мало, в чем находите для себя позитив и "поддерживаете огонь" в работе?

- Я все время позитивный, для меня это не проблема. В данном случае нужно быть довольным, что "Барселона" пригласила меня и дает шанс вырасти. Значит, я на правильном пути. Когда же я не играю, то всегда стараюсь работать индивидуально.

- Как именно?

- Если известно, что сегодня я не сыграю, то сразу договариваюсь с тренером об индивидуальной тренировке, прихожу в зал до игры и работаю. Это нужно, чтобы попросту пребывать в форме. Ведь никогда не знаешь, когда тренер даст или не даст сыграть. В форме нужно быть всегда, чтобы потом не "задохнуться" на площадке за две минуты игры. Нужно в любое время доказывать свой уровень, чтобы в следующий раз тебе дали больше времени.

- Как вам дебют в Евролиге и сами еврокубковые матчи? Для украинцев это, наверное, что-то космическое даже после игры в середняке чемпионата Испании?

- Да, это соревнование самых лучших в Европе. И когда я первый раз вышел, в матче против ЦСКА… Сначала я вообще не ожидал, что мне дадут игровое время, но когда я уже появился на площадке, было чувство, когда не до конца понимаешь все происходящее вокруг. Однако, когда вышел на паркет и почувствовал мяч, то неуверенность сразу ушла, остается просто сфокусироваться на нужных вещах.

Зарубы "Барсы" и "Реала" в баскетболе не хуже футбольных - игрок сборной Украины

Ощущения же от самой Евролиги очень крутые. Все матчи сильные и интересные, есть чему поучиться у других. Все-таки многие игроки выступали в НБА, будучи там не на последних ролях. Поэтому есть у кого перенять опыт.

- "Барселона" пока идет 10-й в общем зачете, находясь только в середине турнирной таблицы…

- Мы вроде и неплохо начали, но потом немного повлияла усталость, где-то сказалась несобранность, и команда потеряла чувство успешной игры. Но мы стараемся не падать духом и поддерживаем друг друга, чтобы выдать второй рывок и продолжать побеждать.

За три с половиной года я полюбил Испанию, и уже есть определенная привязанность. Но вариант с НБА, конечно же, хотелось бы попробовать

- Какие выводы можете сделать для себя, оглядываясь на первую часть сезона?

- Нужно продолжать работать дальше, ведь много над чем еще предстоит потрудиться. На тренировках я играю против Томича, у которого есть чему поучиться, и, смотря на него, я понимаю, сколько и как много мне надо работать.

- Вы в Испании уже 3,5 года - это создает привязанность к стране и к жизни там? Или готовы в любой момент все бросить и уехать в другой чемпионат?

- За это время я полюбил Испанию, и уезжать особо никуда не хочется. Здесь мне нравятся команды и чемпионат, своя жизнь. Поэтому, да - привязанность есть. Но, по сути, никогда не знаешь, куда жизнь заведет…

- Тогда просто не могу не спровоцировать - а если "завтра утром" возникнет предложение из НБА?

- Хах, такое, конечно же, хотелось бы попробовать! Думаю, у каждого баскетболиста есть мечта играть в НБА. Поэтому если будет какое-то предложение и конкретика, то почему бы и нет. Не каждый день выпадает такой вариант, и если бы мне выпала подобная возможность, я бы воспользовался этим.

- Были слухи, что и этим летом, еще до трансфера в "Барселону", о вашем приглашении помышляли некоторые клубы НБА…

- В принципе, за чемпионатом Испании следят специалисты из Америки, и это действительно мог быть не слух. Но лично я ничего не знаю насчет этого.

- А есть ли смысл вообще уезжать куда-то, если все складывается в одной из лучших команд Европы и есть постоянное участие в Евролиге?

- Здесь все от игрока зависит. Существуют такие игроки, у которых есть возможность уехать в НБА, но они остаются играть в Евролиге. А есть те, кто сразу цепляется за шанс показать себя за океаном… Лично я бы рискнул, будь у меня вариант с НБА.

В ближайшие дни читайте на OBOZREVATEL вторую часть интервью с Артемом Пустовым, посвященной разговору о сборной Украины.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
Чемпионат Украины по баскетболуЕвролига
Персоны
Артем ПустовойЖерар Пике
Теги
сборная Украины по баскетболуФК БарселонаБК Химик
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