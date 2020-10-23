"Запорожье" продолжило победную серию: результаты Суперлиги Париматч 23 октября

"Черкаськи мавпы" не сумели прервать серию неудач и потерпели домашнее поражение в игре Суперлиги Париматч против "Запорожья".

Хозяева подошли к отчетному поединку с четырьмя поражениями в четырех поединках, а гости, напротив, выиграли все три стартовых матча.

После раннего обмена точными попаданиями в первой четверти подопечные Валерия Плеханова ушли в отрыв на 7 очков в середине десятиминутки, а под ее конец "Мавпы" сумели сократить отставание до 4 пунктов.

Решающим в матче стало начало второй четверти, когда легионеры "Запорожья" Джошуа Форчун и Майкл Кеффи помогли своей команде снова оторваться от черкассцев уйти в отрыв. Гости выдали серию точных бросков, набрав 13 безответных очков. Это позволило им закончить первую половину с комфортным счетом 52:30.

В третьей четверти подопечные Плеханова продолжили наращивать свое преимущество, оторвавшись от соперников еще на десять очков, что позволило им без проблем довести дело до разгромной победы.

"Черкаськи Мавпы" – "Запорожье" 66:98 (18:22, 12:30, 15:25, 21:21).

"Черкаськи Мавпы": О.Бондаренко (6), Лаки Джонс (18), Конев (9), Хаджифейзович (1), Скапинцев (7) – старт; Ткаченко (2 + 5 подборов), Кобец (14), Дзюба (4), Товкач (2), Сергеев (3), Нагорный, Токовенко.

"Запорожье": Кэффи (18 + 8 передач), Форчун (20 + 6 подборов), Сизов (12), Мальчевский (11), Маяускас (9) – старт; Титов (8 + 6 передач + 3 перехвата), Михеев (10 + 5 подборов), Тихонов (7 + 7 подборов), Морозов (2).

"Прометей" одержал третью победу в сезоне ФБУ

"Николаев" и "Прометей" показали невероятно конкурентный баскетбол в первой половине своего поединка Суперлиги Париматч. Максимальный разрыв в счете на протяжении первых 20 минут матча составлял всего 7 очков.

Первую четверть увереннее начали хозяева, но команда из Камянского постепенно наращивала обороты и подбиралась к своим соперникам. Во второй десятиминутке "Прометею" удалось впервые выйти вперед, "Николаев" не сдался и сумел вернуть себе лидерство по итогам первой половины – 54:52.

Проблемы хозяев начались в третьей четверти, когда один из фаворитов сезона Суперлиги выдал невероятный отрезок, переиграв соперников со счетом 26:4. Перед последней десятиминуткой "Прометей" уверенно лидировал в 18 очков.

Клубу из Камянского не составило большого труда удержать свой перевес и добыть третью победу в чемпионате. Что касается "Николаева", то команда потерпела уже третье поражение на старте сезона.

"Николаев" – "Прометей" 89:112 (31:29, 23:23, 11:31, 24:29).