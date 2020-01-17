"Запорожье" и "Николаев" выдали триллер в Суперлиге Пари-Матч

БК "Запорожье" и МБК "Николаев" выдали невероятный матч в регулярном чемпионате Суперлиги Пари-Матч.

На паркете дворца спорта "Юность" запорожцы при поддержке своих болельщиков одержали тяжелейшую победу – 104:99.

Матч оказался примечателен тем, что подопечные Валерия Плеханова вели в счете вплоть до шестой минуты заключительной четверти. "Запорожье" с первых минут обозначили свое преимущество, совершив рывок 10:2.

Запорожье – Николаев ФБУ

В начале второй четверти гости отстали на 13 очков, однако своевременный тайм-аут от Виталия Черния позволил "корабелам" вернуться в игру. "Николаеву" перед большим перерывом удалось до минимума сократить отставание, однако 15 минут отдыха пошли на пользу запорожцам.

Вторая половина началась с рывка хозяев "+13", но при они умудрились растерять свое превосходство в счете и дали "корабелам" выйти вперед. Заключительные две минуты превратились в игру нервов, которые завершились овертаймом.

Дополнительная пятиминутка завершилась победой хозяев благодаря точным попаданиям Джервона Прессли.

БК "Запорожье" – МБК "Николаев" 104:99 ОТ (30:21, 24:29, 17:12, 18:27, 15:10)

"Запорожье": Сталлворт (25 + 6 подборов + 4 передачи), Рэндольф (21 + 6 подборов + 5 потерь), Мироненко (8), Шевченко (15 + 11 подборов), Прессли (23 + 13 подборов + 3 блок-шота) — старт; Липовцев (1), Кожемякин (5 + 3 передачи), Титов, Михеев, Сандул (6 + 4 подбора).

"Николаев": Зотов (14 + 5 подборов), Питерсон (39 + 9 подборов + 7 передач + 5 перехватов + 4 потери), Луценко (14 + 4 подбора), Онуфриев (12 + 4 блок-шота), Адедиран (10 + 8 подборов + 3 блок-шота)— старт; Хохоник (2 + 4 подбора), Давидюк (1), Юрченко (5), Приймак (2).

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