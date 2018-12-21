"Запорожье" готовится взять реванш у "Николаева"

После блестящего старта в Суперлиге Пари-Матч БК "Запорожье" стало тяжелее добывать победы во втором круге чемпионата. Как результат, команда опустилась на второе место, уступив лидерство "Химику", которому не так давно и проиграла в овертайме.

Тем не менее, запорожцы остаются грозным соперником. И сейчас их ждет непростая игра с БК "Николаев", который в двух предыдущих матчах на выезде обыграл "Одессу" и "Химик". Отдать кому-то преимущество в этом противостоянии сложно. "Николаев" все еще иногда называют "темной лошадкой" этого сезона. "Корабелы" действительно ни раз доказывали, что умеют удивлять.

Безусловно, на стороне запорожцев будут родные стены. Но матчи этих команд всегда настолько принципиальны, что можно ожидать любого исхода. Это непримиримые соперники, которые каждый раз демонстрируют упорную борьбу.

Валерий Плеханов, главный тренер БК "Запорожье":

- Очень хочется отправить наших болельщиков на новогодние праздники в хорошем настроении. Мы понимаем, что это будет сделать непросто, "Николаев" сейчас на ходу, команда показывает очень содержательный баскетбол. У них очень широкая ротация, причем люди, которые выходят с лавочки, усиливают игру. Также продолжается динамика жесткости в защите. Сейчас это самая неуступчивая в защите команда и очень хорошо давит на мяч. Они заставляют соперника играть на непривычных для него позициях в нападении.

Мы готовимся к "Николаеву", знаем, что у него есть два вида защиты. Понимаем, что восстановлением Кости Аникиенко нас ждет зона, с которой мы не очень хорошо справились в Николаеве. Ждем жесткой игры.