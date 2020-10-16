"Будивельник" проиграл чемпиону в первой игре после возвращения в Суперлигу Париматч: результаты 16 октября

Киевский "Будивельник", который спустя два с половиной года вернулся в Суперлигу Париматч, в стартовой для себя игре дал дома настоящий бой действующему чемпиону "Днепру".

Команды Вальдемараса Хомичюса и Дениса Журавлева устроили настоящие качели на паркете спорткомплекса "Венето", которые принесли победу – 78:94.

Поединок проходил с переменным успехом для обеих коллективов. Гости контролировали игру и счет в первой трети игры, но с середины второй четверти киевляне неожиданно пошли в отрыв.

Благодаря результативности Джонатана Джонсона хозяева паркета ушли в отрыв на девять очков. Однако этот отрыв ничуть не смутил коллектив Журавлева. Американский защитник Джарред Террел вовремя включился в игру и к концу третьей 10-минутки днепряне вели уже "+5".

Решающая часть матча началась с рывка гостей 4:14. Этот провальный отрезок дорого стоит "строителям", которые не смогли совершить камбэк и проиграли стартовый матч сезона.

"Будивельник" – "Днепр" 78:94 (21:22, 22:17, 19:28, 16:27)

"Будивельник": Кожемякин (12), Реджи Джонсон (13 + 6 подборов), Фурс, Брайс Джонсон (18 + 5 подборов), Анисимов (7 + 7 подборов) - старт; Дэво (9), Загреба (6), Томас (6 + 6 подборов), Козлов (5), Хижняк (2).

"Днепр": Дугат (13 + 5 подборов + 7 передач), Террелл (17), Закурдаев (16), Тимофеенко (5 + 6 подборов), Кравцов (14 + 6 подборов + 3 блок-шота) - старт; Шундель (14 + 6 передач), Корниенко (13 + 11 подборов + 3 перехвата), Глебов (2), Бондарчук, Колдомасов.

В свою очередь "Черкаськи Мавпы" уступили дома в поединке против "Киев-Баскета". Подопечные Максима Михельсона и Айнарса Багатскиса провели равный бой в первой половине, но вторая принесла победу гостям – 67:102.

В первой четверти хозяева площадки вели игру и даже довели свое преимущество до семи пунктов, однако после первого перерыва условия начали диктовать гости и к середине второй 10-минутки киевляне вели в три очка. Тем не менее, перед большим перерывом счет на табло был ничейным – 44:44.

Начало второй половины выдалось просто шикарным для столичного коллектива, которые совершили рывок 13:0. Этот момент буквально выбил из колеи хозяев площадки. Киевляне продолжили наращивать преимущество и довели его к четвертой четверти до "+23".

"Киев-Баскет" выиграл в Черкассах. ФБУ

В заключительной 10-минутке гости уверенно не давали сопернику демонстрировать свой баскетбол, а финальная сирена зафиксировали их успех.

"Черкаськи Мавпы" – "Киев-Баскет" 67:102 (31:27, 13:17, 10:33, 13:25)

"Черкаськи Мавпы": Бондаренко (7 + 6 подборов + 4 передачи – 7 потерь), Кобец (18), Товкач (5 + 8 подборов), Антон Дзюба (8 + 8 подборов), Скапинцев (17 + 8 подборов + 2 блок-шота) — старт; Скира (4 + 6 подборов), Семерыч (2), Нагорный (6 – 6 потерь), Ефименко

"Киев-Баскет": Брэндон Янг (9 + 6 передач), Мишула (12 + 6 передач), Близнюк (6 + 6 подборов + 4 передачи), Джейкобсон (4), Коренюк (8 + 8 подборов) — старт; Мэсси (18 + 4 передачи), Тамм (4), Сахнюк (4 + 2 блок-шота), Крутоус (11 + 4 перехвата), Павлов (15), Ковалев (11)

В другой игре 16 октября БК "Запорожье" одержало вторую победу в новом розыгрыше чемпионата. После успеха в игре с "Прометеем" подопечные Валерия Плеханова обыграли дома "Одессу" – 80:66.

"Запорожье" обыграло "Одессу" ФБУ

С первых и до последних минут прошла под диктовку хозяев площадки. Запорожцы уже к середине первой четверти имели преимущество "+6", но затем неожиданно провалились и позволили сопернику сравнять счет.

Тем не менее, это не помешало команде Плеханова вновь навязать свой стиль. К большому перерыву хозяева ушли в отрыв на тринадцать очков. Отлично себя проявил форвард Виталий Мальчевский, который в итоге набрал 18 пунктов.

В третьей четверти баскетболисты "Запорожья" держали соперника на дистанции. К последнему перерыву одесситы отстали уже на 17 пунктов. В заключительной 10-минутке они попытались вернуться в игру и даже отыграли 12 очков, но хозяева довели матч до победы.

БК "Запорожье" – БК "Одесса" 80:66 (15:9, 25:18, 21:17, 19:22)

"Запорожье": Кэффи (14 + 6 подборов + 4 передачи), Форчун (13 + 7 потерь), Мальчевский (18 + 8 подборов), Грицак (2 + 6 подборов), Маяускас (13 + 9 подборов) — cтарт; Титов (2), Сизов (3), Михеев (3), Тихонов (6 + 5 подборов), Морозов (6).

"Одесса": Кондраков (20), Брэндон (6), Блэйлок (13 + 7 подборов), Новиков (3), Браун (6 + 7 подборов) — старт; Воевода (3), Заец (6), Давидюк (2), В.Прокопенко (1), Носков (6)

В еще одном интереснейшем поединке 16 октября "Прометей" из Каменского не оставил шансов обладателю Кубка "Химику" – 94:72.

Подопечные Виталия Черния ни разу за игру не дали сопернику выйти вперед. Первую четверть "Прометей" закончил с преимущество в 12 очков. Отлично себя проявили американский разыгрывающий Маркиз Рид и украинский форвард Александр Беликов.

Во второй 10-минутке "химики" отстали еще на семь пунктов. Учитывая полное превосходство хозяев, говорить об интриге после большого перерыва не приходилось.

Это подтвердило течение игры. "Прометей" очень уверенно контролировал ход матча. Как ни старались подопечные Виталия Степановского подобраться к команде из Каменского, им это не удавалось.

"Химик" вчистую проиграл "Прометею". ФБУ

Максимум, чего добились гости – сократили отставание до 13 пунктов. В итоге победа досталась "Прометею".

"Прометей" – "Химик" 94:72 (27:15, 24:17, 18:20, 25:20)

"Прометей": Лукашов (8 + 6 передач), Рид (22 + 4 передачи + 5 перехватов), Беликов (12), Стефенс (10 + 5 подборов), Майерс (16 + 5 подборов + 4 потери) — старт; Луценко (0 + 3 подбора), Приймак (4), Петров (8 + 4 передачи), Антипов (6), Сидоров (8).

"Химик": Зотов (7 + 4 передачи), Рахимшаиков, Мироненко (5), Войналович (5), Нельсон (25 + 6 подборов + 4 передачи + 6 потерь) — старт; Марченко (6), Вашингтон (12), Рябчук (2), Салливан (10 + 5 подборов).

Кроме того, 16 октября "Николаев" начал сезон с поражения в 38 очков от "Тернополя".

МБК "Николаев" – "Тернополь" 68:106 (17:33, 15:21, 19:27, 17:25)

МБК "Николаев": Артамонов (8 + 9 передач + 3 перехвата), Хохоник (8), Эдж (8 + 6 подборов), Конате (10), Кушниров (16 + 12 подборов) - старт; Адедиран (8), Заплотинский (7 + 6 подборов), Дубоненко (3), Боднар, Лукьян.

"Тернополь": Боуи (13 + 4 передачи), Кольченко (9 + 6 подборов + 4 передачи), Кальниченко (13 + 8 подборов + 4 передачи), Агафонов (11 + 6 подборов + 2 блок-шота), Угба (16 + 12 подборов) - старт; Уорд (18 + 7 подборов), Тищенко (9), Головчик (9), Буренко (8 + 6 подборов + 6 передач), Подковыров, Бережной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила решение относительно присутствия болельщиков на матчах Суперлиги Париматч.