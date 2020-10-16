"Запорожье" добыло вторую победу в сезоне: результаты Суперлиги Париматч 16 октября

БК "Запорожье" одержал вторую победу в новом розыгрыше Суперлиги Париматч. После успеха в игре с "Прометеем" подопечные Валерия Плеханова обыграли дома "Одессу" – 80:66.

Стартовая встреча 16 октября с первых и до последних минут прошла под диктовку хозяев площадки. Запорожцы уже к середине первой четверти имели преимущество "+6", но затем неожиданно провалились и позволили сопернику сравнять счет.

Тем не менее, это не помешало команде Плеханова вновь навязать свой стиль. К большому перерыву хозяева ушли в отрыв на тринадцать очков. Отлично себя проявил форвард Виталий Мальчевский, который в итоге набрал 18 пунктов.

В третье четверти баскетболисты "Запорожья" держали соперника на дистанции. К последнему перерыву одесситы отстали уже на 17 пунктов. В заключительной 10-минутке они попытались вернуться в игру и даже отыграли 12 очков, но хозяева довели матч до победы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация баскетбола Украины объявила решение относительно присутствия болельщиков на матчах Суперлиги Париматч.