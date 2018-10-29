Заключительная игра тура: анонс Суперлиги Пари-Матч 29 октября

В баскетбольной Суперлиге Пари-Матч в понедельник, 29 октября, пройдет заключительный матч четвертого тура. В Южном местный "Химик" сыграет с "Николаевом".

19:00. Южный, УСК "Олимп", "Химик" - МБК "Николаев", трансляция - сайт Федерации баскетбола Украины, Facebook Федерации баскетбола Украины

"Химик" и "Николаев" свои последние матчи в сезоне проиграли: южненцы не сдержали напор лидеров из Запорожья, а николаевцы не справились с "Одессой", хотя очень старались. И именно этот момент дает команде Виталия Черния более-менее позитивный импульс в преддверии сегодняшней встречи.

ФБУ

"Николаеву" есть кем перекрыть сильнейшую сторону "Химика" (переднюю линию), и при качественной игре защитников, у гостей появятся шансы как минимум оставаться в игре. Сомнений в том, что вести ее будет "Химик", нет - южненцы прибавляют по дистанции, постепенно начинают играть быстрее, адаптируются легионеры.

Исход матча решит противостояние под кольцом, а также количество индивидуальных ошибок. Как ни банально, кто меньше совершит их, тот и победит.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Суперлиге Пари-Матч произошла смена лидера.