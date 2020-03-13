"Зачем рисковать?" Бродский объяснил завершение сезона Суперлиги Пари-Матч

Досрочное завершение розыгрыша Суперлиги Пари-Матч из-за пандемии коронавируса является целесообразным решением, поскольку нет гарантий, что карантин в Украине закончится третьего апреля.

При этом проведение матчей при пустых трибунах нет смысла, поскольку баскетбол – это шоу. Об этом заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

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президент ФБУ Михаил Бродский ФБУ

"Я сторонник кардинальных, резких действий, так как в таком случае – спаси одну жизнь и будет спасен весь мир. Точно не хочется брать на себя какую-то тяжелую историю. Баскетбол – это не только спорт, но и шоу. А что за шоу без болельщиков без интереса, без интриги? Людям в стране сейчас не до шоу, концертов и других развлечений. Более того, за этим всем стоят деньги спонсоров. Я примерно представлял себе ситуацию так: делаем паузу в чемпионате до 3 апреля. Но какова вероятность, что вся эта история закончится через месяц? Мы спросили у всех членов исполкома ФБУ. Кто-то молча, кто-то громко, но согласились с этим шагом", – заявил руководитель украинского баскетбола в комментарии "Зеркалу недели".

ФБУ

Он также привел примеры отмены иностранных соревнований. "Чемпионат был красивый, успешный, все прекрасно, мы растем. Зачем же нам всем этим рисковать? Иностранцы, которые играют в клубах Суперлиги, нервничают. Игроки Евролиги просят обеспечить им безопасность, в НБА французский баскетболист шутил над коронавирусом, а теперь там проверяют всех . Спортсмены трутся телами – это контактный вид спорта. Я наблюдал, как это происходило в Китае – они в первую неделю распустили все баскетбольный чемпионат. Просто приняли кардинальное решение", – подчеркнул Бродский.

Глава ФБУ резко отреагировал на недовольство лидера первенства "Днепра", отметив, что отвечает за все, что происходит в украинском баскетболе.

ФБУ

"Они хотели играть при пустых трибунах. Когда Кондратьев (президент БК "Днепр" – ред.) будет президентом федерации, то пусть принимает решение. Я несу ответственность за всех детей, которые играют в баскетбол, всех людей в этом виде спорта и за все клубы. Допустим, мы ошиблись, а 3 апреля мир победит коронавирус. Если мне предъявят, что я принял слишком кардинальное решение, – уйду в отставку. Если не предъявят – буду дальше работать", – резюмировал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация баскетбола отменила отбор на Олимпийские игры 2020 года в баскетболе 3х3.

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