Главная Новости
13 марта • обновлено в 10:57
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"Зачем рисковать?" Бродский объяснил завершение сезона Суперлиги Пари-Матч

600
Читать материал на украинском

Досрочное завершение розыгрыша Суперлиги Пари-Матч из-за пандемии коронавируса является целесообразным решением, поскольку нет гарантий, что карантин в Украине закончится третьего апреля.

При этом проведение матчей при пустых трибунах нет смысла, поскольку баскетбол – это шоу. Об этом заявил президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

СЛЕДИТЕ ОНЛАЙН. Евро-2020 перенесут: как коронавирус обрушился на спорт в мире. обновляется

президент ФБУ Михаил Бродский

президент ФБУ Михаил Бродский

ФБУ

"Я сторонник кардинальных, резких действий, так как в таком случае – спаси одну жизнь и будет спасен весь мир. Точно не хочется брать на себя какую-то тяжелую историю. Баскетбол – это не только спорт, но и шоу. А что за шоу без болельщиков без интереса, без интриги? Людям в стране сейчас не до шоу, концертов и других развлечений. Более того, за этим всем стоят деньги спонсоров. Я примерно представлял себе ситуацию так: делаем паузу в чемпионате до 3 апреля. Но какова вероятность, что вся эта история закончится через месяц? Мы спросили у всех членов исполкома ФБУ. Кто-то молча, кто-то громко, но согласились с этим шагом", – заявил руководитель украинского баскетбола в комментарии "Зеркалу недели".

"Зачем рисковать?" Бродский объяснил завершение сезона Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

Он также привел примеры отмены иностранных соревнований. "Чемпионат был красивый, успешный, все прекрасно, мы растем. Зачем же нам всем этим рисковать? Иностранцы, которые играют в клубах Суперлиги, нервничают. Игроки Евролиги просят обеспечить им безопасность, в НБА французский баскетболист шутил над коронавирусом, а теперь там проверяют всех . Спортсмены трутся телами – это контактный вид спорта. Я наблюдал, как это происходило в Китае – они в первую неделю распустили все баскетбольный чемпионат. Просто приняли кардинальное решение", – подчеркнул Бродский.

Глава ФБУ резко отреагировал на недовольство лидера первенства "Днепра", отметив, что отвечает за все, что происходит в украинском баскетболе.

"Зачем рисковать?" Бродский объяснил завершение сезона Суперлиги Пари-Матч

ФБУ

"Они хотели играть при пустых трибунах. Когда Кондратьев (президент БК "Днепр" – ред.) будет президентом федерации, то пусть принимает решение. Я несу ответственность за всех детей, которые играют в баскетбол, всех людей в этом виде спорта и за все клубы. Допустим, мы ошиблись, а 3 апреля мир победит коронавирус. Если мне предъявят, что я принял слишком кардинальное решение, – уйду в отставку. Если не предъявят – буду дальше работать", – резюмировал Бродский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация баскетбола отменила отбор на Олимпийские игры 2020 года в баскетболе 3х3.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Суперлига" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Суперлига
Персона
Михаил Бродский
Тег
Федерация баскетбола Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Широков Денис
Широков Денис
Свитерок как у Крюгера.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Манчестер Сити
VS
Бернли
Победа Манчестер Сити с форой (-2)
1.77 Сделать ставку
Уотфорд
VS
Лестер
Тотал больше 2.5
1.95 Сделать ставку
Астон Вилла
VS
Челси
Инд. тотал Астон Виллы больше 1
2.14 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Шальке
Победа Боруссии Д с форой (-1)
1.58 Сделать ставку
Унион
VS
Бавария
Обе забьют
1.86 Сделать ставку
Лейпциг
VS
Фрайбург
Победа Лейпцига с форой (-1.5)
1.80 Сделать ставку
Торонто Мэйпл Лифс
VS
Нэшвилл Предаторз
Победа Нэшвилла или ничья в основное время
1.69 Сделать ставку
Тампа-Бэй Лайтнинг
VS
Филадельфия Флайерз
Победа Тампа-Бэй в основное время
2,00 Сделать ставку
Нью-Джерси Дэвилз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.71 Сделать ставку
Монреаль Канадиенс
VS
Баффало Сэйбрз
Победа Монреаля в основное время
2,09 Сделать ставку