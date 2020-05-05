"За пределами возможностей": украинка Ягупова впервые прокомментировала приз лучшей баскетболистке Евролиги

Украинская баскетболистка "Фенербахче" Алина Ягупова заявила, что невероятно счастлива получить приз лучшей баскетболистке Евролиги, и назвала этот сезон сильнейшим в карьере.

"Я счастлива, именно так могу охарактеризовать свои ощущения. Думаю, сейчас это одна из самых престижных индивидуальных наград. Мы играли параллельно в двух невероятно сильных лигах – чемпионате Турции и Евролиге. Оба чемпионата были очень напряженные, каждый из матчей Евролиги, это как небольшой вызов для тебя. Все потому, что игры довольно равные, и для каждой из побед нужно было прикладывать много усилий", – цитирует слова Ягуповой официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Алина Ягупова (справа) EURO.com.ua

Она также рассказала о своих дальнейших перспективах, в частности о возможности сыграть в WNBA, куда ее неоднократно приглашали.

"Мне каждый год приходит предложение сыграть в WNBA, но я отказываюсь от этого. Учитывая специфику сезона, там мне нужно играть чуть ли не 12 месяцев в году. Это не то что трудно, а находится за пределами возможностей, не только физических, но и моральных. Возможно, сыграю там, но уже когда буду заканчивать свою карьеру, скажем последний сезон", – добавила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Алину Ягупову признали самой ценной баскетболисткой Евролиги.

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