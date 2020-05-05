Главная Новости
5 мая • обновлено в 18:10
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости баскетбола

"За пределами возможностей": украинка Ягупова впервые прокомментировала приз лучшей баскетболистке Евролиги

1.2т
Читать материал на украинском

Украинская баскетболистка "Фенербахче" Алина Ягупова заявила, что невероятно счастлива получить приз лучшей баскетболистке Евролиги, и назвала этот сезон сильнейшим в карьере.

"Я счастлива, именно так могу охарактеризовать свои ощущения. Думаю, сейчас это одна из самых престижных индивидуальных наград. Мы играли параллельно в двух невероятно сильных лигах – чемпионате Турции и Евролиге. Оба чемпионата были очень напряженные, каждый из матчей Евролиги, это как небольшой вызов для тебя. Все потому, что игры довольно равные, и для каждой из побед нужно было прикладывать много усилий", – цитирует слова Ягуповой официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

Алина Ягупова (справа)

Алина Ягупова (справа)

EURO.com.ua

Она также рассказала о своих дальнейших перспективах, в частности о возможности сыграть в WNBA, куда ее неоднократно приглашали.

"Мне каждый год приходит предложение сыграть в WNBA, но я отказываюсь от этого. Учитывая специфику сезона, там мне нужно играть чуть ли не 12 месяцев в году. Это не то что трудно, а находится за пределами возможностей, не только физических, но и моральных. Возможно, сыграю там, но уже когда буду заканчивать свою карьеру, скажем последний сезон", – добавила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинку Алину Ягупову признали самой ценной баскетболисткой Евролиги.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "Евролига" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Евролига
Персона
Алина Ягупова
Тег
Фенербахче Стамбул
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Баскетбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – 252 тысячи.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Кабмин заявил, что карантин в Украине могут продлить после 22 мая.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FaZe
VS
Godsent
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку
Nemiga
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
1.65 Сделать ставку
Team Spirit
VS
Unique
Победа Team Spirit с форой в -5,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
forZe
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.95 Сделать ставку
Envy
VS
Bad News Bears
Победа Bad News Bears
1.97 Сделать ставку
Liquid
VS
Yeah
Победа Liquid на первой карте с форой в -4,5 раунда
1.60 Сделать ставку
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA
1.55 Сделать ставку
Copenhagen Flames
VS
Movistar Riders
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
mousesports
VS
G2
Победа G2
1.82 Сделать ставку
Espada
VS
Syman
Победа Espada
1.55 Сделать ставку