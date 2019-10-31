Южное дерби Суперлиги Пари-Матч завершилось драматичной развязкой

Баскетбольный клуб "Николаев" полностью провалил 4-ю четверть и упустил победу над "Одессой" в чемпионате Украины в Суперлиге Пари-Матч. Встреча в СК "Краян" завершилась со счетом 74:73.

Хозяева выиграли первую половину матча за счет лучшей игры во второй четверти. Несмотря на проигранный подбор, команда Олега Юшкина получила 6 очков преимущества перед большим перерывом за счет лучшего движения мяча, меньшего количества потерь и смелых атак из-за дуги - хозяева реализовали 8 дальних бросков еще до большого перерыва.

А вот в третьей четверти гости сделали мощный рывок, главным организатором которого стал Максим Луценко. Защитник Николаева набрал 11 очков за четверть, реализовав три подряд трехочковых броска под занавес 10-минутки, что позволило "корабелам" пойти на заключительную перерыв 7 очков преимущества.

Однако в заключительной 10-минутке снова все перевернулось с ног на голову - на этот раз это сделали хозяева. Рывок 13:5 позволил Одессе на экваторе четвертой четверти вернуть себе преимущество, которое она уже не отпустила. Команда Юшкина снова сыграла агрессивнее в нападении и добавила в защите, что помогло ей вырвать победу. "Корабелы" цеплялись на последних секундах, однако два точных штрафных от Луценко под занавес матча лишь сократили разницу до минимальной и установили итоговый счет - 74:73 в пользу Одессы, которая впервые победила дома.

У хозяев лучшим игроком матча стал лидер команды Брюс Мэйси, выйдя со скамейки, до 19 очков добавил 8 передач, 6 подборов и 2 перехвата (РЕ 25).

Одесситы свой следующий матч сыграют 3 ноября на выезде против Днепра, а Николаев 2 ноября на выезде противостоять Химику.

БК Одесса — МБК Николаев 74:73 (15:16, 24:17, 13:26, 22:14)

Одесса: Артамонов (15), Фризен (6), Носков (8 + 6 подборов), Холлоуэй (3), Браун (7 + 9 подборов) — старт; Кадыгроб (6), Новиков (8), Ткачук, Вадим Прокопенко (2), Мэйси (19 + 6 подборов + 8 передач).

Николаев: Зотов (14 + 7 передач + 5 потерь), Луценко (19 + 4 передачи), Онуфриев (4), Приймак (5 + 7 подборов), Бристол (9 + 16 подборов + 4 потери) — старт; Давидюк (8), Мещеряков (3), Хохоник (3), Юрченко (2), Адедиран (6).

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Черкаськи Мавпы в регулярном сезоне чемпионата страны в Суперлиге Пари-Матч дома обыграли "Прометей" 90:85.

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