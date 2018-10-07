Яркие эмоции сборной Украины на КМ U-23 по баскетболу 3х3

Молодежная женская сборная Украины по баскетболу 3х3 получила заслуженные награды Кубка мира. Елена Бойко, Виктория Кондусь, Елизавета Митина и Юлия Мусиенко стали бронзовыми призерками мундиаля.

"Безусловно результатом я доволен частично, так как есть место которое выше. Но я хочу поздравить всех девочек, всех любителей баскетбола с "бронзой". Третья строчка это очень хороший результат. Мы хорошо играли и заслужили его", - прокомментировал результат главный тренер сборной Владимир Холопов.

"Мы старались и результат есть результат. Можно было б и лучше, но мы в тройке!", - поделилась эмоциями Виктория Кондусь.

Напомним, что мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 на Кубке мира U-23 завершила свои выступление в четвертьфинале.