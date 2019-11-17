Лидер сборной Украины восстановилась к матчу отбора Евробаскета-2021 с Португалией

Лидер и капитан национальной сборной Украины Алина Ягупова заявила, что сыграет в матче 2-го тура квалификации Евробаскета-2021 против Португалии (билеты здесь):

"Все нормально, настроение отличное. Команда тоже в хорошем настроении. Немного есть дискомфорт и боль в ноге, но, думаю, выйду играть. По крайней мере, попробую, а там как пойдет. По поводу соперника сказать что-то трудно. Готовимся, как с закрытыми глазами. Одно я знаю точно - нужна победа. Это очень важная для нас игра", - заявила Алина.

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Напомним, что 14 ноября наша обновленная сборная уступила на выезде лидеру группы Бельгии – 66:83. В концовке этой игры Алина Ягупова получила травму голеностопа.

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