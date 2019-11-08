"Ягупова в огне": украинская баскетболистка провела потрясающий матч в Евролиге

Капитан женской сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова провела великолепный матч в 4 туре Евролиги, став лучшим игроком встречи турецкого "Фенербахче" с российским "Динамо" (Курск).

Алина Ягупова в матче "Динамо" (Курск) - "Фенербахче" FIBA

Турецкая команда, цвета которой защищает 27-летняя украинка, одержала победу на выезде – 73:54.

За 36 минут 40 секунд, проведенные на площадке, Алина набрала 28 очков, 5 подборов, 8 передач и 6 перехватов. "Ягупова в огне", – коротко и эмоционально сделал главный вывод после игры официальный сайт FIBA. Выигрыш в России позволил "Фенербахче" выйти на первое место в своей группе.

Напомним, женская сборная Украины сыграет стартовые матчи квалификации чемпионата Европы-2021. 14 ноября в первом туре украинки сыграют в Шарлеруа против Бельгии, а 17 ноября примут в Харькове сборную Португалии.

Как сообщал OBOZREVATEL, стал известен состав сборной Украины на первые матчи отбора женского Евробаскета-2021.

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