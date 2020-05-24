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24 мая • обновлено в 22:41
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Ягупова рассказала про перспективы сборной Украины

1.2т
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Украинская баскетболистка турецкого "Фенербахче" Алина Ягупова назвала причины неудач женской сборной Украины на Евробаскете и оценила перспективы национальной команды.

Алина Ягупова

Алина Ягупова

ФБУ

"Чтобы не выносить сор из избы, скажу так: были проблемы с дисциплиной в команде и это самая главная причина плохой игры сборной. Хотя в целом согласна: у нас много сильных девушек и мы способны играть лучше. Сейчас сборную возглавляет другой тренер Сержан Радулович. С этим тренером очень легко найти общий язык, так как стиль игры, который он исповедует, очень похожий на мой. С его приходом наконец появилась дисциплина. Для нас это очень важно", – заявила спортсменка в интервью "Главкому"

Ягупова пообещала сделать все возможное, чтобы вывести сборную на Олимпиаду.

"Есть ли в Украине потенциал, чтобы через четыре года второй раз в истории сыграть на Олимпийских играх? Шанс есть всегда. Другое дело - использует его наша сборная или нет. Посмотрим. Нужно много работать. Я надеюсь, что на Олимпиаде сыграю. По крайней мере пока о завершении карьеры мыслей не возникает вообще", – подытожила баскетболистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая Алину Ягупову признали самой ценной баскетболисткой Евролиги. Она стала первой представительницей нашей страны, которой покорилось это достижение.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Алина Ягупова
Тег
женская сборная Украины по баскетболу
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