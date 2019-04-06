Вызов для гранда: анонс полуфинала Суперлиги Пари-Матч

В субботу, 6 апреля, в чемпионате Украины по баскетболу в Суперлиге Пари-Матч в полуфинале стартует вторая пара лучших команд страны. "Химик" и "Днепр" открывают свою серию битв до трех побед.

Химик - Днепр ФБУ

Полуфинал. первый матч

Счет в серии 0:0

Южный, СК Олимп

"Химик" - "Днепр"

Начало матча - 14:00

Трансляция - XSPORT, FBU.ua

Эти команды будут третий сезон подряд играть в полуфинале Суперлиги Пари-Матч: в сезоне 2016/2017 победили южненцы (3: 2), а в прошлом чемпионате полуфинальное противостояние осталось за "Днепром" (3:1).

В сезонной серии текущего сезона была зафиксирована ничья - команды обменялись двумя победами, причем суммарная разница в этих противостояниях составила лишь 3 очка в пользу коллектива Дениса Журавлева. Дважды матчи завершались с разницей в один балл, один раз - в 2 балла, а наиболее убедительной по сезону стала победа "Днепра", который победил "Химик" с преимуществом в 5 очков.

Поэтому команды очень неплохо знают друг друга и в этом противостоянии будут решать мелочи - масштабно удивить друг друга соперникам, которые по сезону демонстрируют командный и системный баскетбол, будет очень непросто. Для южненцев одной из ключевых задач будет остановить в трехсекундной габаритного и опытнейшего Кирилла Фесенко и, в свою очередь, воспользоваться универсальностью и мобильностью своих бигмены.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне состоялся первый полуфинал Суперлиги Пари-Матч, в котором "Киев-Баскет" уверенно победил на выезде действующего победителя регулярного сезона, БК "Запорожье".

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