Выступление украинца в "пузыре": пять причин следить за рестартом сезона НБА

День, которого так ждали любители лучшей баскетбольной лиги мира все ближе.

Спустя почти четыре с половиной месяца после того, как первый игрок НБА — Руди Гобер из "Юты" — заразился коронавирусом, случится долгожданный камбек.

О том, что лига вернется и о деталях окончательного формата рестарта сезона, который разработал офис, стало известно в середине июня.

Проведя дни, недели и даже месяцы в неведении, окутанном всевозможными слухами о судьбе сезона, фанаты НБА наконец получили четкое представление того, какой предстанет лига после экстренного ухода на коронавирусную паузу. Вот основные детали рестарта:

- Матчи будут проходить в так называемом "пузыре", который НБА создала на базе "Диснейуолрда" в Орландо. Все команды поселились в трех гостиницах;

- В рестарте сезона примут участие 22 команды — 13 представителей Запада и 9 представителей Востока;

- Сезон продолжат 16 клубов, занимающих места в зоне плей-офф, а также 6 команд (5 представляют Запад, 1 представляет Восток), которые отстают от проходной зоны менее чем на 6 побед.

- Подготовка к возобновлению сезона проходила в 6 этапов, игроки, тренеры и персонал клубов должны были придерживаться четких предписаний лиги во избежание заражения участников рестарта сезона;

- Игроки НБА, которые не захотели участвовать в рестарте сезона, должны были проинформировать об этом клубы до 24 июня. За каждый пропущенный матч баскетболисты лишатся части зарплаты;

- Лига не прервет рестарт чемпионата, если у кого-то обнаружат коронавирус. НБА изолирует этого человека и продолжит следить за окружающими его игроками, тренерами и персоналом;

- Команды сыграют по 8 матчей регулярного чемпионата, чтобы определить участников плей-офф и мини-турнир за восьмое место, если возникнет необходимость;

- Сезон 2019/20 после рестарта будет проходить 74 дня — с 30 июля по 13 октября.

Да, мы потеряем переполненные 20-тысячные арены и окажемся в абсолютно новом, непривычном мире НБА. Но эта лига не была бы особенной, если бы даже в самые сложные времена не дарила бесконечное количество интриг и сюжетов.

Как ни крути, этот сезон уникален — такого в истории НБА еще не было и, хотелось бы верить, больше не случится. Тем не менее, чемпионат станет по-настоящему особенным и будет, как минимум, увлекательно следить за тем, как лучшие баскетболисты мира справятся с поставленными вызовами и задачами, оказавшись в неизведанных реалиях "пузыря".

После нескольких лет доминирования великолепных "Уорриорз", логическим продолжением сезону, принесшему чемпионство "Торонто", стала плотная и интригующая борьба в чемпионате 2019/20.

Лидеры Запада "Лейкерс", имеют отрыв в 5.5 побед от ближайших преследователей "Клипперс", за которыми идет очередь из 4 команд, формирующих солидную плотность в таблице и готовых потеснить друг друга уже по ходу "диснеевских" баталий.

Матч лидеров конференции — "Лейкерс" vs "Клипперс" станет настоящим украшением первого игрового дня. Parimatch же дает крайне осторожные коэффициенты 1.92 — на победу "озерных" и 1.99 — другой клуб из Лос-Анджелеса.

На Востоке в рамках второго игрового дня в Орландо лидер конференции "Милуоки" сыграет против третьей команды регулярки "Бостона". Еще один увлекательный матч, в котором Parimatch отдает предпочтение "Бакс" (1.57 - на победу "оленей", 2.60 - на победу "кельтов"). По последней информации, команда Брэда Стивенса подойдет к этому матчу без потерь, в то время как соперник рискует остаться без звездного защитника Эрика Бледсоу и важного игрока ротации Пэта Коннатона — оба заразились COVID-19.

Говоря: "Лейкерс", держим в уме "Леброн Джеймс". Звездный форвард в свои 35 лет остается, по мнению многих, лучших игроком планеты и одним из главных претендентов на титул самому ценному игроку сезона

"Леброн определенно MVP этого сезона. У него почти трипл-дабл с 25 очками, 10 передачами и 8 подборами в среднем за матч. Его защита была потрясающей, и нет лучше лидера в спорте, чем он", — оценил выступление "короля" еще одна легенда "Лейкерс" Мэджик Джонсон.

Похоже, форвард и не думает сдавать позиции и уступать трон молодым. Как бы то ни было, мы находимся на закате карьеры одного из величайших спортсменов в истории и выступление Леброна Джеймса в Орландо станет еще одним бонусом, который нам подарит баскетбольный "пузырь".

Для украинских болельщиков рестарт НБА будет нести особый интерес, ведь за плей-офф в Орландо попробует зацепиться "Сакраменто" нашего центрового Алексея Лэня.

Второй год в "Атланте" не стал для одного из двух украинских легионеров в НБА логическим продолжением дебютного года в составе "Хоукс". Статистика Лэня по сравнению с предыдущим сезоном стала скромнее, бросковые показатели просели, украинец потерял роль стартера, а терпящие крушение "Хоукс", в итоге приняли решение обменять центрового в калифорнийский клуб.

Трейд в "Кингз" определенно стал эмоциональной встряской для нашего бигмена, который качественно изменил игру команды Люка Уолтона в защите. Украинец стал реже угрожать кольцу соперника, но сумел правильно использовать свои размеры и скиллы, чтобы помочь своей новой команде.

Участие Лэня в первых матчах рестарта сезона НБА под вопросом — всему виной коронавирус. Бигмен заболел очень не вовремя, просидев на карантине почти три недели, пока команда набирала обороты в "пузыре".

Стартовый матч в Орландо "Кингз" проведут против соседствующих по турнирной таблице "Сперс". Обе команды являются андердогами в борьбе за попадание в "восьмерку", но в этом противостоянии аналитики Parimatch отдают предпочтение именно команде Лэня (1.77 на победу "Сакраменто", против 2.17 на победу "Сан-Антонио").

Жизнь в "пузыре" определенно будет веселой. Только представьте: несколько десятков молодых миллионеров отправили в детский лагерь! Сезон еще не начался, а мы уже увидели, как баскетболисты устраивают челлендж по скоростному распитию пива, угоняют друг у друга самокаты, гоняя по коридорам отелей, организовывают в номерах киберспортивные пространства, записывают музыку, а одна из команд может позволить себе подписать игрока…. который играл в НБА еще в прошлом веке.

Отличился "Бруклин": потеряв перед рестартом половину состава, "Нетс" откопали 40-летнего Джамала Кроуфорда, который после завершения карьеры Винсом Картером, стал единственным игроком лиги, выступавшим в НБА в прошлом веке. "Нетс" свой первый матч сыграют против номинальных хозяев "Диснейуолрда" "Орландо". "Мэджик", подходящие к рестарту без видимых потерь, по мнению аналитиков Parimatch, являются основными претендентами на победу в матче против обескровленных "Нетс", и фора -5.5 на "колдунов" за 1.80 выглядит весьма привлекательной.

Ну а MVP "кампуса" можно досрочно отдавать экс-форварду "Донецка" Пи Джею Таккеру — игрок "Рокетс" притащил в кампус 91 пару кроссовок… Поможет ли хьюстонцам коллекция главного модника лиги в техасском противостоянии с "Далласом"? "Рокетс" после воссоединения со звездным тандемом Харден — Уэстбрук наконец тренируются в полном составе и не имеют ощутимых потерь, в сезонной серии — ничья. В этом матче фора +3.5 для "Рокетс" за коэффициент 1.95 выглядит вполне себе интригующе.

В общем, не сомневайтесь, в "Диснейуорлде" будет весело не только на паркете, а и за его пределами — НБА возвращается!