Украинец Лэнь отметился шикарным данком за "Атланту" в матче НБА

Украинский баскетболист, легионер "Атланты" Алексей Лэнь сыграл в матче против "Филадельфии" в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА.

Алексей Лэнь в матче "Атланта" - "Филадельфия"

Украинец провел на паркете 18 минут. За это время он успел набрать 5 очков, сделать 3 подбора, 3 ассиста и 1 перехват. Лэнь реализовал 2 из 6 бросков с игры (0 из 3 – трехочковые). Отметим, что в активе Алексея - превосходный данк после длинной передачи через все поле от Трэя Янга. Коэфициент полезности нашего игрока составил +1.

Команда Лэня сыграла неудачно: "Хоукс" растеряли преимущество, добытое в первой четверти (+9) и в итоге уступили сопернику с разрывом всего 2 очка - 103:105.

Еще один украинец Святослав Михайлюк пока не дебютировал в новом сезоне. Без его участия "Детройт" обыграл "Индиану".

"Атланта" – "Филадельфия" 103:105 (40:31, 25:32, 18:19, 20:23)

"Атланта": Янг (25 + 9 передач - 7 потерь), Коллинс (16 + 8 подборов + 6 фолов), Хантер (14 + 9 подборов), Лень (5 очков (2/3 двухочковые, 0/3 трехочковые, 1/2 штрафные, 3 подбора (2 в нападении), 3 передачи, 1 перехват), Реддиш (4) - старт; Фернанду (11), Паркер (6), Джонс (3), Хертер (6), Картер (4), Тернер (2), Бембри (7)

"Филадельфия": Эмбиид (36 + 13 подборов - 7 потерь), Ричардсон (14), Харрис (13), Симмонс (13), Хорфорд (5 + 9 подборов + 4 блокшотов) - старт; Скотт (0), Эннис (3), О'Куинн (2), Тибулл (8 + 4 перехватов), Милтон (9), Коркмаз (2)

"Детройт" – "Индиана" 96:94 (33:25, 26:28, 19:18, 18:23)

"Детройт": Драммонд (18 + 18 подборов - 6 потерь), Кеннард (14), Моррис (8), Снелл (8), Фрэйзер (2 + 8 передач) - старт; Мэйкер (0), Вуд (19 + 12 подборов), Роуз (10), Браун (11 + 7 подборов), Гэллоуэй (6)

"Индиана": Сабонис (21 + 14 подборов), Уоррен (19 + 5 перехватов), Тернер (16), Брогдон (15 + 8 подборов + 11 передач), Самнер (5) - старт; Лиф (6), Холидэй (6), МакДермотт (0), МакКоннелл (6)

"Нью-Йорк" – "Чикаго" 105:98 (15:33, 27:19, 30:28, 33:18 )

"Нью-Йорк": Барретт (19 + 15 подборов), Рэндл (13 + 14 подборов - 8 потерь), Моррис (10), Робинсон (10 + 9 подборов), Пэйтон (3) - старт; Гибсон (0), Портис (28 + 11 подборов), Нокс (14), Ниликина (0), Эллингтон (8)

"Чикаго": ЛаВин (21), Картер (20 + 10 подборов), Маркканен (18), Портер (7), Саторански (2) - старт; Корнет (2), Янг (15), Уайт (5), Арчидьяконо (5), Данн (3)

"Торонто" – "Орландо" 104:95 (31:22, 20:24, 27:21, 26:28)

"Торонто": Лоури (26), Сиакам (24 + 9 подборов), ВанВлит (14), Ануноби (12 + 8 подборов + 5 перехватов), Газоль (10 + 10 подборов) - старт; Буше (2), Ибака (9 + 10 подборов), Маккоу (3), Дэвис (0), Пауэлл (4)

"Орландо": Айзек (24 + 7 подборов), Фурнье (18), Огастин (10), Вучевич (5 + 12 подборов), Гордон (2) - старт; Амину (7 + 4 перехватов), Бамба (5), Фульц (13), Картер-Уильямс (0), Росс (11)

"Милуоки" – "Кливленд" 129:112 (30:31, 29:21, 32:28, 38:32)

"Милуоки": Миддлтон (21 + 8 подборов), Лопес (16), Адетокумбо (14 + 10 подборов + 7 передач), Бледсоу (14 + 8 передач), Мэттьюз (14) - старт; Уилсон (0), Ильясова (3), Лопес (2), Хилл (19 + 8 подборов), ДиВинчензо (0), Коннотон (17), Корвер (9)

"Кливленд": Секстон (18), Томпсон (17 + 13 подборов), Лав (15 + 16 подборов), Осман (10), Гарлэнд (9) - старт; Кук (2), Нэнс-младший (15 + 8 подборов), Деллаведова (5), Кларксон (17), Портер (4)

"Новый Орлеан" – "Голден Стэйт" 123:134 (23:27, 32:45, 24:31, 44:31)

"Новый Орлеан": Ингрэм (27 + 10 подборов), Болл (12 + 9 передач), Харт (12), Окафор (6), Редик (5) - старт; Мелли (2), Хэйс (19), Джексон (9), Александер-Уокер (15 + 9 передач), Уильямс (16)

"Голден Стэйт": Карри (26 + 11 передач), Расселл (24 + 7 подборов + 8 передач), Грин (16 + 17 подборов + 10 передач), Пул (13), Робинсон-мл. (12 + 9 подборов) - старт; Крисс (4), Спеллман (8 + 8 подборов), Паскаль (8), Боумен (0), Эванс (0), Ли (23 + 11 подборов)

"Хьюстон" – "Оклахома" 116:112 (22:35, 30:27, 39:18, 25:32)

"Хьюстон": Харден (40 + 7 передач), Уэстбрук (21 + 12 подборов + 9 передач - 5 потерь), Такер (17 + 9 подборов), Капела (15 + 7 подборов - 5 потерь), Хаус (9) - старт; Сефолоша (0), Чендлер (0), Риверс (4), МакЛемор (0), Гордон (10)

"Оклахома": Шэй (22 + 9 подборов), Галлинари (17), Пол (15 - 6 потерь), Адамс (6 + 12 подборов), Фергюсон (0) - старт; Ноэл (15), Бэйзли (3), Надер (3), Шредер (22 + 7 передач), Диалло (9)

"Сан-Антонио" – "Портленд" 113:110 (19:33, 26:18, 37:20, 31:39)

"Сан-Антонио": ДеРозан (27 + 7 подборов - 5 потерь), Олдридж (15 + 7 подборов + 5 блокшотов), Форбс (14 + 7 подборов), Мюррей (7 + 7 подборов + 8 передач), Лайлс (0 + 8 подборов) - старт; Гэй (8), Пелтль (2), Уайт (21), Миллс (12), Белинелли (7)

"Портленд": Лиллард (28 + 9 подборов + 7 передач), МакКоллум (27), Худ (11), Уайтсайд (8 + 7 подборов), Толливер (5 + 10 подборов) - старт; Лабиссьер (10), Хезонья (8), Бэйзмор (3 + 6 фолов), Симонс (10)

"Сакраменто" – "Денвер" 94:101 (28:21, 25:26, 17:30, 24:24)

"Сакраменто": Фокс (20 + 9 передач), Бьелица (12), Барнс (12 + 8 подборов), Хилд (5 - 5 потерь), Дедмон (4) - старт; Ариза (9), Холмс (24 + 12 подборов), Джозеф (2), Богданович (6)

"Денвер": Мюррэй (18), Харрис (17), Бартон (13 + 9 подборов), Миллсэп (9), Йокич (9 + 13 подборов) - старт; Пламли (10 + 7 подборов), Крэйг (2 + 8 подборов), Грант (9), Моррис (6), Бизли (8)

"Финикс" – "Юта" 95:96 (21:28, 18:18, 31:24, 25:26)

"Финикс": Букер (21), Убре (18), Бэйнс (12 + 6 фолов), Рубио (10 + 10 подборов + 8 передач), Шарич (4) - старт; Камински (10 + 8 подборов), Джонсон (3), Бриджес (0), Картер (15), Джонсон (2)

"Юта": Богданович (29 - 5 потерь), Митчелл (25), Гобер (15 + 18 подборов - 5 потерь), О'Нил (7), Конли (1) - старт; Инглс (3 + 9 подборов), Ньянг (2), Грин (8), Дэвис (0), Мудиай (6)

"Клипперс" – "Шарлотт" 111:96 (29:28, 28:26, 29:20, 25:22)

"Клипперс": Леонард (30 + 7 подборов), Шемет (16), Зубац (7 + 5 блокшотов), Беверли (5), Паттерсон (3) - старт; Кабенгеле (0), Грин (3), Харрелл (19 + 7 подборов), Харклесс (5), Уолтон (0), Робинсон (0), Уильямс (23), Мэнн (0)

"Шарлотт": Розир (17 - 5 потерь), Зеллер (14 + 13 подборов), Вашингтон (11 + 7 подборов), Бриджес (8), Бэйкон (5) - старт; Уильямс (2), Бийомбо (10), Грэм (14 + 12 передач), Монк (15)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Лэнь помог "Атланте" добыть победу в матче чемпионата НБА.

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